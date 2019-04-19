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Bursa Uludağ Üniversitesi’nde devir teslim gerçekleşti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, görevi Prof. Dr. Yusuf Ulcay’dan devraldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr....

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde devir teslim gerçekleşti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, görevi Prof. Dr. Yusuf Ulcay’dan devraldı.
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, düzenlenen devir-teslim töreni ile görevine başladı. Rektörlük Jandarma Uzman Onbaşı Sinan Yaylı Salonu’nda gerçekleştirilen törene akademisyenler, personel ve çok sayıda davetli katıldı.
Yoğun bir kalabalığın hazır bulunduğu törende konuşan yeni Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, kendisini bu göreve layık gördükleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a teşekkür etti. Adaylığı döneminde her aşamadan büyük bir teveccüh gördüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, şöyle konuştu:
"Devlet hizmeti devamlılık ister. İnşallah bundan sonra üniversitemizi geldiği noktadan daha ileri noktalara götürebilmek için tüm ekip arkadaşlarımız ile birlikte elden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Ortak aklın hâkim olduğu, demokratik bilincin egemen kılındığı, arkadaşlıkların ve dostlukların yükseldiği ve yüceldiği, adaletin, hakkaniyetin, ehliyet ve liyakatin göz önünde tutulduğu bir idare anlayışını hayata geçireceğiz. Bunun için elimden gelen tüm gayreti göstereceğime sizi temin ederim. Geçmişteki tecrübelerimiz yeni döneme de sirayet edecektir."
Üniversiteye emeği geçen herkese teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "İşimiz zor. Ancak sizler de bizlere destek verirseniz, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Zaman içerisinde karşılıklı anlayış ve destek ile tüm problemleri çözebileceğimize inanıyorum” dedi.
Prof. Dr. Yusuf Ulcay ise törene katılan herkese teşekkür edip, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’u tebrik etti.
Törenin sonunda Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, tek tek tüm katılımcıların tebriklerini kabul etti.

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