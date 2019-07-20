Bursa şeftalisi üreticileri fiyatlardan dertli

BURSA’da şeftali üreticisi, firmaların verdiği fiyatın maliyeti karşılaşamadığını belirtti. Üreticiler, şeftalinin dalındaki maliyetinin 1 lira 75 kuruş olduğunu, ancak firmaların, ürünün suluk denilen bölümünün kilosuna 40 kuruş fiyat verdiğini söyledi.Bursa’nın şeftali üretiminin yoğun olarak yapıldığı Kestel ilçesinde üretici artan maliyetler nedeniyle zor günler geçiriyor. Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, meyve suyu fabrikalarının şeftalinin kilosuna tarlada 40 kuruş verdiğini belirtti. Kılıç, şeftali üreticisinin maliyetiyle ürüne verilen fiyat arasında uçurum olduğunu belirterek, “Kilogram başına düşen gider 1 lira 75 kuruş. Biz bu parayı cebimizden çıkarıp veriyoruz. Bunun karşılığında meyve suyu fabrikaları 40 kuruşa şeftalinin kilosunu almaya çalışıyor” diye konuştu.‘ÇİFTÇİ ALIN TERİNİN KARŞILIĞINI ALMAK ZORUNDA’Kılıç, üreticiye yardım elinin uzatılması ve çiftçiliğin cazip hale getirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Bursa'nın gelir kaynaklarından sembol olan ürünlerimiz vardır. Bunlardan bir tanesi de dünya markası Bursa şeftalisidir. Kestane şekeri ne kadar ünlüyse, Bursa şeftalisi de o kadar ünlüdür. Ürün para etmediği için köylerde gencimiz kalmadı. Çiftçi alın terinin karşılığını almak zorunda. Benim köyde kalmam için bir sebep üretilmesi lazım. Çiftçiliğin cazip hale getirilmesi lazım. Bu ürünlerden para kazanmamız gerekiyor” diye konuştu.'1 TON ÜRÜNDE BİN 300 LİRA ZARAR EDİYORUZ'Şeftali üreticisi Bekir Sarıpınar ise artık maliyetleri karşılayamadıklarını kaydederek, 1 ton üründe bin 300 lira zarar ettiklerini söyledi. Sarıpınar, “Şeftali, firmalara satıldığı takdirde çiftçinin kilogram başına 1 lira 25 kuruş gibi bir zararı ortaya çıkıyor. Ortalama 100 ile 200 ton arası şeftali üreten çiftçimiz var. Maliyet olarak bunları hesapladığımızda çok büyük rakamlar çıkıyor. Ortalama 1 ton üründe bin 300 lira zararımız oluyor” şeklinde konuştu.‘ÜNLERİMİZİN HAK ETTİĞİ DEĞERİ BULMASINI İSTİYORUZ”Şeftalinin maliyetinin yüksek, satış fiyatının ise düşük olduğunu belirten Sarıpınar sözlerini şu şekilde sürdürdü:“Şu an bölgemizde coğrafi işaretlerini aldığımız ve yoğun olarak yetiştirdiğimiz şeftali cinsleri var. Bursa bölgesinde en kaliteli ürünleri yetiştiren çiftçimiz var. Çiftçinin en büyük sıkıntısı kar, yağmur, çamur demeden üretmeye çalıştığı, bakımını, budamasını yaptığı şeftaliye maliyetinin çok altında fiyat önerilmesi. Bu bizlere ağır gelmeye başladı. Bir kilo şeftalinin dalındaki maliyeti 1 lira 75 kuruş. Bazı sanayiciler, ürünlerin suluk kısmı dediğimiz bölümünü 40 kuruşa almaya çalışıyor. Ürüne verdiğimiz emeğin ziyan olmaması için firmalara veriyoruz. Ürünümüzün toprakta kalmasına vicdanımız el vermedi.”

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