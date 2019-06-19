Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Bursa sahilleri temiz çıktı

BURSA İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Marmara sahil şeridi ile İznik Gölü çevresinden alınan numunelerde halk sağlığını tehdit edecek bulguya rastlanmadı. İlk numune sonuçları, sahillerin, yüzülebilir nitelikte suya sahip olduğunu...

Bursa sahilleri temiz çıktı
BURSA İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Marmara sahil şeridi ile İznik Gölü çevresinden alınan numunelerde halk sağlığını tehdit edecek bulguya rastlanmadı. İlk numune sonuçları, sahillerin, yüzülebilir nitelikte suya sahip olduğunu gösterdi.
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, yaz mevsimiyle birlikte deniz ve göl sahillerinden, halk sağlığına uygunluğu belirlemek amacıyla numune alımlarına başladı. 15 Eylül'e kadar gerçekleştirilecek numune alımlarının ilk sonuçları sevindirdi. Marmara sahil şeridi ile İznik Gölü çevresinden,  yönetmelik doğrultusunda tespit edilen 24 odaktan alınan numuneler, sahillerin denize girilebilir olduğunu gösterdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, 15 Haziran -15 Eylül tarihleri arasında her 15 günde bir düzenli olarak sahillerden numuneler alınacağı bilgisini verdi. İlk numune sonuçlarına göre sahillerin, yüzülebilir nitelikte suya sahip olduğuna dikkat çeken Dr. Akan, “Alınan numune sonuçları müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde yayınlanmakta olup, plajların analiz sonuçlarının herkese açık olmasına imkân sağlanmakta. Ayrıca analiz sonuçlarına göre uygun olmayan yerler, yüzme alanlarındaki muhtemel kirliliğin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve numune sonuçları uygun çıkıncaya kadar kullanıma kapatılması için ilgili kamu kurumlarına bildirilmektedir” dedi.
PLAJLAR GİRİLEBİLİR NİTELİKTE
Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan numuneler sonucu Gemlik’te Narlı, Büyükkumla, Gemsaz, Kumsaz, Karacaali Gençlik Kampı, Küçükkumla, Kurşunlu Hanımlar Plajı, Hasanağa Gençlik Kampı, Mudanya’da Kızılay Kampı, Burgaz Altınkum, Burgaz, Kumyaka, Zeytinbağı, Eşkel, Eğerce, Çoşkunöz, Mesudiye Halk Plajları, Karacabey’de Yeniköy, Malkara, Kurşunlu Halk Plajları, İznik Gölü'nde Göllüce, İnciraltı mevki, Orhangazi Halk Plajı ve Darka Tatil Köyü'nden oluşan 24 noktanın tümünün denize girilebilir nitelikte olduğu tespit edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328