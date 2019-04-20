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Bursa Ovası’nda doluya karşı ‘file örtü’ uygulaması

TÜRKİYE’nin önemli tarım alanlarının olan Bursa Ovası'nda yetiştirilen ürünlerin dolu yağışından korunması amacıyla 'file örtü' tekniği uygulanmaya başlandı. Üreticilerden Erdem Güzelce, sebze meyve ağaçlarının üzerinin file...

Bursa Ovası’nda doluya karşı ‘file örtü’ uygulaması
TÜRKİYE’nin önemli tarım alanlarının olan Bursa Ovası'nda yetiştirilen ürünlerin dolu yağışından korunması amacıyla 'file örtü' tekniği uygulanmaya başlandı. Üreticilerden Erdem Güzelce, sebze meyve ağaçlarının üzerinin file ağlarla örtülmesi uygulamasının Türkiye’de çok yeni olduğunu belirtti.
Bursa Ovası'nda yetiştirilen meyve ve sebzelerin dolu yağışından zarar görmemesi için bazı üreticiler tarafından, Türkiye'de yeni bir uygulama olan ‘file örtü' tekniği kullanılıyor. Bu teknik sayesinde yağış sırasında file ağlarının, dolu tanelerini tutup, meyve ve sebzeye vereceği zararın önüne geçiliyor.
​Meyve üreticisi Erdem Güzelce, "Bu uygulama pek yaygın bir uygulama değil. Daha yeni uygulanmaya başladı. Ama büyük oranda doluya karşı koruma sağladığı için çiftçinin yöneldiği bir uygulama. Doğal afetler ülkemizin çoğu yerinde ürünlere büyük zararlar vermekte olup, bütün çiftçileri ve bu işle uğraşan herkesi korkutmakta. Biz de bu nedenle ürünlerimizi korumak ve garanti altına almak amacıyla bu uygulamayı bahçemizde gerçekleştiriyoruz. Maliyeti biraz yüksek olsa da meyve ve ağaçlarımızı büyük oranda dolu afetinden koruduğu için bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Çünkü dolu yağdığında bu ürün tamamen yok olacak ve biz bu üründen hiçbir şekilde kazanç sağlayamayacağız" dedi.
FİYAT ARTIŞININ ÖNÜNE GEÇİLECEK
Uygulama sayesinde afet nedeniyle meyve ve sebze fiyatlarında yaşanacak olası artışların da önüne geçileceğini belirten Güzelce, "Olası bir doğal afet ve dolu yağışından sonra, 3 liralık domates 8 liradan satılıyor. Bu teknikle fiyat artışlarının da önüne geçmiş olacağız'' diye konuştu.

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