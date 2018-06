Bursa'nın içme suyu bu balıklara emanet

BURSA Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri, kentin su ihtiyacını karşılayan Dobruca İçme Suyu ve Arıtma Tesisi'nde 50 ayrı arıtmadan geçen suların ilk kontrolü, akvaryumdaki kobay Japon balıkları ile yapılıyor. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, "Balıkları 24 saat izliyoruz. Şehrin içme suyunda olabilecek olumsuzluklara ilk tepkiyi bu balıklar veriyor. Bu durumda kente verilen içme suyunu durduruyor, sorunu çözüyoruz" dedi.

BUSKİ, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'ndan gelen suyu, Dobruca İçme Suyu ve Arıtma Tesisi'nde arıtıyor. Çeşitli testlerin yapıldığı tesiste, barajdan gelen ham suyun ilk kontrolü, akvaryumdaki kobay Japon balıklar ile yapılıyor. Baraj suyuna herhangi bir zehirli maddenin karışması durumunda balıkların tepki vereceğini belirten yetkililer, bu nedenle akvaryumun 24 saat izlendiğini belirtti.

Tesisin 1985 yılında hizmete girdiğini anlatan BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, kentin su ihtiyacının büyük bölümünün Doğancı Barajı'ndan sağlandığını söyledi. Baraj suyunun yaklaşık 11 kilometrelik bir isale hattıyla Dobruca İçme Suyu ve Arıtma Tesisi'ne getirilerek arıtıldığını belirten Gülenç, Bursalılara kesintisiz ve güvenilir su verebilmek için bu tesislerdeki laboratuvarlarda titizlikle denetim yapıldığını söyledi.

50 AYRI NOKTADAN NUMUNE ALINIYOR

Doğancı Barajı'ndan tesise gelen suyun, arıtıldıktan sonra güvenilir ve kaliteli olarak şehir şebekesine verildiğini ifade eden Güngör Gülenç, "Burası 24 saat hizmet veren bir birim. Hem Uzaktan Gözleme ve Kontrol Sistemi (SCADA) merkezimizden hem de çeşitli birimlerimizden tüm tesislerimiz kontrol altında. Her gün, gelen ham suyun içerisinde olabilecek problem var mı diye sürekli numune almaktayız. Tabii her kademesinde işlem yapılırken, yapılan işlemlerin doğru ve uygunluğunun da ara kontrolleri olmakta. En sonunda çıkış suyundan da numune alıyoruz. Her gün 50 ayrı noktadan numune alıyoruz. Bu numuneleri 60 ayrı parametrede incelemekteyiz. Bursa halkına güvenli su sunabilmek için 60 ayrı parametreyi inceliyoruz" diye konuştu.

KOBAY BALIKLAR İLE DENETİM

Herhangi bir olumsuz durumda bir problem yaşanmaması için buradaki tüm üniteleri anında izlemek için SCADA merkezinden denetimlere devam ettiklerini vurgulayan BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, "Bunun yanı sıra belki birçok ilde rastlanmayan 'kobay balıklar' dediğimiz bir sistemimiz var. Allah muhafaza suya beklenmedik bir müdahale olursa, balıklar etkileniyor. Eğer balıklarda olumsuz bir parametre oluşursa, barajdan gelen su, tesislerden çıkana kadar 2 saatlik bir zamanımız var, bu sırada önlemlerimizi alabiliyoruz. Balıkların ölümü durumunda SCADA merkezimizden anında müdahale ediyoruz. Bu şekilde Bursalılara kaliteli su vermenin keyfini yaşıyoruz" dedi.



