Bursa Nilüfer'de tartışmalara yol açan o villa yıkıldı

BURSA’nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi’nde kaçak olarak yapıldığı gerekçesiyle bir süredir tartışma konusu olan villa, Büyükşehir Belediye Encümeni’nin yıkım ve para cezası kararı doğrultusunda iş makinesiyle tamamen yıkıldı.

Bir süredir kamuoyunda tartışmaya konu olan Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi’ndeki Hasanağa Göleti manzaralı Mümin Terzioğlu adına kayıtlı kaçak villa ile ilgili Büyükşehir Belediyesi inceleme başlattı. Bina ile ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılması için 30 Temmuz 2019’da Nilüfer Belediyesi’ne resmi yazı gönderildi. Nilüfer Belediyesi’nden 07 Ağustos 2019’da gelen cevapta ise binanın Yapı Kayıt Belgesi bulunduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelecek görüş doğrultusunda adım atılacağı belirtildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Büyükşehir Belediyesi’ne gelen 10 Eylül 2019 tarihli yazıda ise, uydu fotoğraflarından elde edilen verilere göre binanın 31 Aralık 2017’den sonra yapıldığının tespit edildiği, bunun için Yapı Kayıt Belgesi’nin iptal edildiği belirtildi.

Bu arada 11 Eylül 2019 tarihinde Bursa Valiliği’nden Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Nilüfer Belediyelerine gönderilen yazıda, 15 gün içinde Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yıkım işleminin tesis edilmesi gerektiği bildirildi. Büyükşehir Belediyesi yapı kayıt belgesinin iptaline istinaden konunun gereğinin yapılması için 12 Eylül 2019’da tekrar Nilüfer Belediyesi’ne resmi yazı gönderdi. Nilüfer Belediyesi 02 Ekim 2019’da gönderdiği cevapta, yapı kayıt belgesi iptaline ilişkin kararın hukuka aykırılık gerekçesiyle açılan yürütmeyi durdurma ve iptali davası nedeniyle herhangi bir işlem uygulanamayacağı ve dava işlemi sürecinin bekleneceği bildirildi.

TAMAMEN YIKILDI

Kaçak olduğu tespit edilen bina ile ilgili hiçbir işlem yapılmaması üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, 31 Ekim 2019’da binayı mühürlerken, binanın maldan ve nüfustan tahliyesi için bina sahiplerine 13 Kasım 2019’a kadar süre verdi.

Bu arada Büyükşehir Belediyesi ekipleri binanın istinat duvarlarının yıkım sürecini başlatmış ve iki gün içinde binayı çevreleyen bahçe duvarları tamamen yıkılmıştı. Tahliye için verilen sürenin tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sabah erken saatlerde kaçak binanın yıkımına başladı. Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 5 Kasım 2019 tarihli yıkım ve para cezasını içeren kararı doğrultusunda, 'Su Kaynakları Koruma Kuşağı ve Mutlak Tarımsal Niteliği Korunacak Tarım Alanı' içerisinde bulunan kaçak bina tamamen yıkıldı.

TARTIŞMA KONUSUYDU

Villayı, Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem'in geçen yıl imara kapalı olan baraj havzasında, 1700 metrekarelik arsayı satın alarak 7 milyon TL harcayıp yaptırdığı iddia edilmişti. Sulama göletinin hemen yanında bulunan arsadaki ağaçlar da kesilmişti. Kısa sürede yapılan inşaatın ardından, villanın kapısının önüne asfalt dökülmüştü. Başkan Erdem, CHP’li belediyelerin yıpratılmaya çalışıldığını öne sürmüş, "O binayla ilgili biz bakanlığa görüşlerini sorduk. Herhangi bir sıkıntı varsa, 'yasadan sonra yapıldı mı' diye, sorduk. Tabi ki yıkım konusunda da gerekli tebligatları yapacağız ve yıkmazlarsa da biz bizzat gidip, kendimiz yıkacağız" diye konuşmuştu.

Villa sahibinin kendisinin şoförü olduğuna dair iddiaları yalanlayan Erdem, bu kişinin iki yıl önce belediyede çalıştığını, ancak ardından ayrıldığını söylemişti. Villanın önüne belediye ekipleri tarafından asfalt döküldüğü yönündeki iddiaları da reddeden Turgay Erdem, "Eğer belediye bütçesinden bir tek kuruş orada harcandığına dair bir veriye ulaşsınlar, bütün her şeyimi açarım, belediye başkanlığından istifa ederim" demişti.

AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Ay ise "Bu yapı acilen kaldırılmalıdır. Bu yapıyı yapanlar hakkında da imar barışı ile ilgili yasal düzenlemede belirtilen TCK'nın 206'ncı maddesine göre gerekli soruşturma da açılmalıdır" demişti.



