banner314

banner325

Son Dakika

Bursa Nilüfer'de tartışmalara yol açan o villa yıkıldı

BURSA’nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi’nde kaçak olarak yapıldığı gerekçesiyle bir süredir tartışma konusu olan villa, Büyükşehir Belediye Encümeni’nin yıkım ve para cezası kararı doğrultusunda iş makinesiyle...

GENEL 13.11.2019, 13:13
Bursa Nilüfer'de tartışmalara yol açan o villa yıkıldı
BURSA’nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi’nde kaçak olarak yapıldığı gerekçesiyle bir süredir tartışma konusu olan villa, Büyükşehir Belediye Encümeni’nin yıkım ve para cezası kararı doğrultusunda iş makinesiyle tamamen yıkıldı.
Bir süredir kamuoyunda tartışmaya konu olan Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi’ndeki Hasanağa Göleti manzaralı Mümin Terzioğlu adına kayıtlı kaçak villa ile ilgili Büyükşehir Belediyesi inceleme başlattı. Bina ile ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılması için 30 Temmuz 2019’da Nilüfer Belediyesi’ne resmi yazı gönderildi. Nilüfer Belediyesi’nden 07 Ağustos 2019’da gelen cevapta ise binanın Yapı Kayıt Belgesi bulunduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelecek görüş doğrultusunda adım atılacağı belirtildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Büyükşehir Belediyesi’ne gelen 10 Eylül 2019 tarihli yazıda ise, uydu fotoğraflarından elde edilen verilere göre binanın 31 Aralık 2017’den sonra yapıldığının tespit edildiği, bunun için Yapı Kayıt Belgesi’nin iptal edildiği belirtildi.
Bu arada 11 Eylül 2019 tarihinde Bursa Valiliği’nden Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Nilüfer Belediyelerine gönderilen yazıda, 15 gün içinde Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yıkım işleminin tesis edilmesi gerektiği bildirildi. Büyükşehir Belediyesi yapı kayıt belgesinin iptaline istinaden konunun gereğinin yapılması için 12 Eylül 2019’da tekrar Nilüfer Belediyesi’ne resmi yazı gönderdi. Nilüfer Belediyesi 02 Ekim 2019’da gönderdiği cevapta, yapı kayıt belgesi iptaline ilişkin kararın hukuka aykırılık gerekçesiyle açılan yürütmeyi durdurma ve iptali davası nedeniyle herhangi bir işlem uygulanamayacağı ve dava işlemi sürecinin bekleneceği bildirildi.
TAMAMEN YIKILDI
Kaçak olduğu tespit edilen bina ile ilgili hiçbir işlem yapılmaması üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, 31 Ekim 2019’da binayı mühürlerken, binanın maldan ve nüfustan tahliyesi için bina sahiplerine 13 Kasım 2019’a kadar süre verdi.
Bu arada Büyükşehir Belediyesi ekipleri binanın istinat duvarlarının yıkım sürecini başlatmış ve iki gün içinde binayı çevreleyen bahçe duvarları tamamen yıkılmıştı. Tahliye için verilen sürenin tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sabah erken saatlerde kaçak binanın yıkımına başladı. Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 5 Kasım 2019 tarihli yıkım ve para cezasını içeren kararı doğrultusunda, 'Su Kaynakları Koruma Kuşağı ve Mutlak Tarımsal Niteliği Korunacak Tarım Alanı' içerisinde bulunan kaçak bina tamamen yıkıldı.
TARTIŞMA KONUSUYDU
Villayı, Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem'in geçen yıl imara kapalı olan baraj havzasında, 1700 metrekarelik arsayı satın alarak 7 milyon TL harcayıp yaptırdığı iddia edilmişti. Sulama göletinin hemen yanında bulunan arsadaki ağaçlar da kesilmişti. Kısa sürede yapılan inşaatın ardından, villanın kapısının önüne asfalt dökülmüştü. Başkan Erdem, CHP’li belediyelerin yıpratılmaya çalışıldığını öne sürmüş, "O binayla ilgili biz bakanlığa görüşlerini sorduk. Herhangi bir sıkıntı varsa, 'yasadan sonra yapıldı mı' diye, sorduk. Tabi ki yıkım konusunda da gerekli tebligatları yapacağız ve yıkmazlarsa da biz bizzat gidip, kendimiz yıkacağız" diye konuşmuştu.
Villa sahibinin kendisinin şoförü olduğuna dair iddiaları yalanlayan Erdem, bu kişinin iki yıl önce belediyede çalıştığını, ancak ardından ayrıldığını söylemişti. Villanın önüne belediye ekipleri tarafından asfalt döküldüğü yönündeki iddiaları da reddeden Turgay Erdem, "Eğer belediye bütçesinden bir tek kuruş orada harcandığına dair bir veriye ulaşsınlar, bütün her şeyimi açarım, belediye başkanlığından istifa ederim" demişti.
AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Ay ise "Bu yapı acilen kaldırılmalıdır. Bu yapıyı yapanlar hakkında da imar barışı ile ilgili yasal düzenlemede belirtilen TCK'nın 206'ncı maddesine göre gerekli soruşturma da açılmalıdır" demişti.

Yorumlar (0)
21°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 13 Kasım 2019
İmsak 06:15
Güneş 07:43
Öğle 12:53
İkindi 15:30
Akşam 17:54
Yatsı 19:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6