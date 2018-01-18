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Bursa kent merkezine ilk kar yağdı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA kent merkezine mevsmin ilk karı bugün öğleden sonra yağdı. Kısa süre etkili olan kar, daha sonra yerini yağmura bıraktı. Bursa Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, gece, kar yağışı gece yüksek...

Bursa kent merkezine ilk kar yağdı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA kent merkezine mevsmin ilk karı bugün öğleden sonra yağdı. Kısa süre etkili olan kar, daha sonra yerini yağmura bıraktı.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, gece, kar yağışı gece yüksek yerlerde devam edecek. Cuma, cumartesi ve pazar günleri ise Bursa'da hava parçalı bulutlu, hava sıcaklığı da mevsim normallerinde olacak. Meteorolojik tahminlere göre Bursa, çarşamba ve perşembe günleri güney-batıdan esecek kuvvetli rüzgarın etkisinde kalacak.

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