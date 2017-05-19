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Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA’ya iki ödül

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından düzenlenen yarışmada, Bursa Bürosu muhabirlerinden Hüseyin Tüccar 'Genel Haber' dalında başarı ödülü, Ahmet Cemal Ekentok ise Spor Röportaj-Araştırma-İnceleme dalında...

Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA’ya iki ödül

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından düzenlenen yarışmada, Bursa Bürosu muhabirlerinden Hüseyin Tüccar 'Genel Haber' dalında başarı ödülü, Ahmet Cemal Ekentok ise Spor Röportaj-Araştırma-İnceleme dalında 'mansiyon' aldı.
Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen yarışmaya katılan 163 eser, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof Dr. Abdülrezzak Altun'un başkanlığındaki 7 kişilik juri heyeti tarafından teker teker incelendi. Yapılan değerlendirme sonunda  muhabiri Hüseyin Tüccar, 'Tel örgüden yemek servisi' haberi ile Genel Haber Dalı'nda 'Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Yarışmada Muhabiri Ahmet Cemal Ekentok ise 'Bomba gibi geliyorlar' başlıklı araştırması ile Spor Röportaj-Araştırma-İnceleme dalında 'mansiyon' ile ödüllendirildi. 
Basın Kültür Sarayı'nda gerçekleşen ödül törenine, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe, Vali Yardımcısı Ergun Güngör, CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil ile gazeteciler ve aileleri katıldı. Törende muhabiri Hüseyin Tüccar ödülünü Bursa Vali Yardımcısı Ergun Güngör’den alırken Cemel Ekentok’a ise ödülünü Av.Gürkan Altun verdi. Yarışmada 16 başarı, 18 mansiyon ödülü verildi.

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