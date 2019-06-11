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Bursa E Tipi Cezaevi'nde tarımsal üretim başladı

BURSA E-Tipi Cezaevi'nde, Bursa Ticaret Borsası’nın destekleri ile kurulan sera ve açık alanda üretim başladı. Hükümlü ve tutukluların çalıştığı sera ile açık alanda domatesten bamyaya kadar pek çok ürün yetiştiriliyor. Bursa Ticaret...

Bursa E Tipi Cezaevi'nde tarımsal üretim başladı
BURSA E-Tipi Cezaevi'nde, Bursa Ticaret Borsası’nın destekleri ile kurulan sera ve açık alanda üretim başladı. Hükümlü ve tutukluların çalıştığı sera ile açık alanda domatesten bamyaya kadar pek çok ürün yetiştiriliyor. Bursa Ticaret Borsası(BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Adalet Bakanlığı'nca yürütülen 'İş Yurdu Projesi' kapsamında yapılan çalışmanın hem topluma hem de ekonomiye ciddi manada katkı sağladığını söyledi.
Hükümlü ve tutukluların, meslek ve sanatlarının korunup, geliştirilmesi ile bir meslek veya sanat öğrenmeleri amacı ile yola çıkan Bursa E-Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nun 7 dönüm arazide yürüttüğü tarım faaliyetlerine Bursa Ticaret Borsası destek veriyor.
BTB Başkanı Özer Matlı, daha önce Bursa E-Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan ve fırın atölyesi, tekstil atölyesi, kantin, terzi, çay ocağı ile temizlik işlerinde çalışan hükümlü ve mahkumların,  artık tarlada da rençber olarak çalıştıklarını söyledi. Hükümlülerin zamanlarının önemli bir kısmını tarlada çalışarak, geçirdiğini ifade eden Matlı, “Hükümlülerin çalıştığı serada domates, salatalık, biber, açık alanda da bamya, oturak domates, patlıcan ekimi gerçekleştiriliyor. Toplam 4 bin 800 adet fidan ve 2,5 dönüm araziye bamya dikilirken, alanın tamamında organik yetiştirme yapılıyor” dedi.
Hem mahkumların ıslahı hem de üretime katkıları ile cezaevi sonrası hayata hazırlanmaları için başlatılan İş Yurdu Projesi’nin önemine vurgu yapan Matlı, “Tespih, inci, boncuk yapımından gıda, tekstil ve hayvancılığa kadar pek çok alanda yapılan binlerce çeşit ürün, bugün ülke genelinde 5 milyar 250 milyon TL bütçeli bir endüstriye dönüşmüş durumda. Bu tarz sosyal sorumluluk projeleri hem topluma hem de ekonomiye ciddi manada katkı sağlamaktadır” diye konuştu

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