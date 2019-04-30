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Bursa'dan Bangladeş'e 'Emirsultan Köyü'

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,() -İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, hayırseverlerden toplanan destekler ile Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde bir köy kurdu. Bambudan yapılan 414 ev, 2 cami, çöp toplama tesisi ve temiz su kuyularının bulunduğu köye...

Bursa'dan Bangladeş'e 'Emirsultan Köyü'

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,() -İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, hayırseverlerden toplanan destekler ile Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde bir köy kurdu. Bambudan yapılan 414 ev, 2 cami, çöp toplama tesisi ve temiz su kuyularının bulunduğu köye 'Emirsultan' ismi verildi. Köyde, bu güne kadar zor şartlar altında yaşayan çocukların mutluluğu ise gözlerinden okundu. 
Bölgedeki kirli su, iki derin su kuyusu ile içilebilir hale getirilirken, çöp toplama tesisi de yapıldı. Köyün açılışını gerçekleştirmek üzere Bangladeş'e giden İHH Bursa Şubesi temsilcileri, çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı. Açılışın ardından konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Halil Asa, ''Mülteci vatandaşlarımızın, kamplardaki zorlu hayatlarını azaltmaya çalışıyoruz. Yaşadıkları zulümlerin ardından onlara daha iyi bir hayat sağlamaya çalışıyoruz. Onlara verilen eğitimler ile gelecek nesillerde kendilerini bilen, iyi eğitim almış ve bilinçli toplumlar oluşturmayı hedefliyoruz'' dedi. 

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