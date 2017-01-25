Bursa'daki Yunuseli Havaalanı 1 Şubat’ta açılıyor

BURSA, () - BURSA’da, Yenişehir Havaalanı’nın açılmasının ardından 2001 yılında kapatılan Yunuseli Havaalanı yeniden uçuşa açılacak. Yunuseli Havaalanı 1 Şubat çarşamba gününden itibaren uçuşlara açılırken, Bursa Gemlik- İstanbul Haliç seferleri artık Yunuseli’den yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 6 yıldır sürdürdüğü Yunuseli Havaalanı’nın yeniden uçuşlara açılması çalışmalarında sona geldi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen onayın ardından 1 Şubat’ta Yunuseli Havaalanı’ndan uçuşların başlaması kararı alındı. Böylelikle Yenişehir Havaalanı’nın açılmasının ardından 2001 yılında kapatılan ve bugüne kadar atıl halde duran Yunuseli Havaalanı yeniden aktif olarak kullanılmaya başlayacak.

Gemlik- Haliç arasında sefer yapan ve karaya da inme özelliği bulunan Burulaş’a ait uçaklar, 1 Şubat çarşamba gününden itibaren seferlere başlayacak.

Yunuseli- Haliç arasında hafta içi her gün karşılıklı iki sefer olarak yapılacak yolculuk 25 dakika sürecek. Yunuseli’den uçaklar 08.45 ve 14.45, Haliç’ten de 09.45 ve 15.45 kalkacak.

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