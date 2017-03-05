Bursa'daki kazada 1 ölü, 3 yaralı

BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde meydana gelen kazada aşırı hızla gittiği öne sürülen otomobil, yol kenarındaki su kanalına çarptıktan sonra takla atarak uzun süre sürüklendi. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde İnegöl - Kurşunlu karayolunda meydana geldi. İnegöl’e bağlı Bayramşah Mahallesi'nde oturan 4 arkadaş, 24 yaşındaki sürücü Mustafa Mentiş yönetimindeki 16 BYH 14 plakalı otomobil ile gezmek üzere yola çıktı. İnegöl-Kurşunlu karayolu üzerinde aşırı hız nedeniyle sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil yolun sol tarafındaki su kanalına çarptıktan sonra takla atmaya başladı. Yol kenarındaki tabelayı ve birkaç ağacıı devirerek yaklaşık 250 metre sürüklenen özel otomobil sonunda durabildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine itfaiye, jandarma 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan 27 yaşındaki Özcan Gökmen'in olay yerinde öldüğü belirlenirken yaralanan sürücü Mustafa Mentiş ile aynı araçta bulunan 33 yaşındaki Kani Altun ve 23 yaşındaki Alican Çağın, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahale ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ölen Gökmen'in cesedi jandarma ve savcılık incelemesi ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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