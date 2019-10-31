banner314

banner325

Son Dakika

Bursa'da yüzbinlerce kişi Cumhuriyet için yürüdü

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN- Gürkan DURAL/BURSA, () - BURSA’da Nilüfer Belediyesi’nin, Cumhuriyet’in 96'ncı yıl dönümü nedeniyle 'Çok yaşa Cumhuriyet' sloganıyla düzenlediği yürüyüşe yüzbinlerce kişi katıldı. Ektinliğin ardından...

GENEL 30.10.2019, 00:25
Bursa'da yüzbinlerce kişi Cumhuriyet için yürüdü

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN- Gürkan DURAL/BURSA, () - BURSA’da Nilüfer Belediyesi’nin, Cumhuriyet’in 96'ncı yıl dönümü nedeniyle 'Çok yaşa Cumhuriyet' sloganıyla düzenlediği yürüyüşe yüzbinlerce kişi katıldı. Ektinliğin ardından Selda Bağcan konser verdi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle coşku ile kutlandı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda (FSM) düzenlenen yürüyüşte cadde Türk bayrakları ile kırmızı beyaza bürünürken,  FSM Bulvarı’nı dolduran halk, sloganlar ve şarkılar eşliğinde hep birlikte yürüdü. Coşku içinde geçen yürüyüş, Hastane Alanı’nda sona erdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Cumhuriyetimizin 96’ncı yılını kutluyorum. Nilüfer'de yine yüz binlerle birlikte yürüyoruz. Bu güzel yürüyüşte halkımızın Cumhuriyete olan özlemini bir kez daha birlikte haykırıyoruz. İyi ki varsın Cumhuriyet. İyi ki Atatürk ve silah arkadaşları bize bugünü emanet etmiş ve armağan etmiş. Özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza kavuştuğumuz bugünü bundan sonraki yıllarda da hep hatırlayarak tekrar sürdüreceğiz. Buna ant içiyoruz. Çok yaşa Cumhuriyet diyorum” dedi.
SELDA BAĞCAN: ATATÜRK'Ü GÖRÜNCE MOTİVASYONUM ARTIYOR
Nilüfer’de Cumhuriyet coşkusu, sevilen sanatçı Selda Bağcan konseriyle katlandı. Dev sahnede vatandaşlarla buluşan Selda Bağcan, özgün şarkılarının yanı sıra Neşet Ertaş’ın eserlerini de seslendirerek alanı dolduranlara unutulmaz bir gece yaşattı. Alanın karşısındaki binalara projeksiyon ile yansıtılan iki Atatürk portresinden birini görememesi üzerine Selda Bağcan, konseri esnasında diğer Atatürk portresini de görmek istediğini belirterek, “Atatürk’ü görünce motivasyonum artıyor” dedi. Daha sonra portre diğer binaya da yansıtıldı. Konser boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Bağcan, alanı dolduran Bursalılarla, Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
İmsak 06:01
Güneş 07:27
Öğle 12:53
İkindi 15:41
Akşam 18:08
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 10 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 10 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Osasuna 10 14
10. Levante 11 14
11. Valencia 11 14
12. Real Valladolid 11 14
13. Getafe 10 13
14. Deportivo Alaves 11 12
15. Real Betis 11 12
16. Mallorca 10 10
17. Eibar 10 9
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5