Bursa'da yürüyen merdiven ters yönde hareket etti: 7'si öğrenci 8 yaralı (2)

MAKİNE MÜHENDİSLERİ: İHMAL VAR

Bursa'da 7'si çocuk 8 kişinin yaralandığı yürüyen merdiven kazasının ardından olay yerinde inceleme yapan Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ekibi, olayın ihmal nedeniyle meydana geldiğini öne sürdü. Ekibin yaptığı ilk incelemede, periyodik kontrol ve bakımların yapılmaması sonucu aşırı yükte sistemi durduran balataların merdiveni durduramadığı ve acil durumlarda kullanılacak 'Stop' butonunun kullanılamaz halde olduğu tespit edildi. Ekip, kazanın yaşanmasına sebep olan aksaklıkların yanı sıra merdivenin pek çok eksiği ve sorunu olduğunu, bu eksikliklerin ölümle sonuçlanacak kazalara neden olabileceğini belirtti.

'PERİYODİK BAKIM GEREKİYOR'

Yaptıkları inceleme ardından açıklama yapan Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Fikri Düşünceli, kaza anında güvenlik düzeneğinin sağlıklı şekilde çalışmadığının belirlendiğini söyledi. Düşünceli, "Aşırı yük olduğu zaman merdivenin geri sarmaması için baltaların devreye girmesi gerekiyor. Büyük bir ihtimalle balatalar aşınmış. Ayrıca bu balataların aşındığını gösteren sensörler var, sanıyoruz ki bu sensörler de devre dışı bırakılmış. Bu tür kazaların önüne geçmek için periyodik olarak kontrollerin ve bakımların yapılmış olması gerekiyor. Kaza anında hareket halindeki merdivenin stop butonuna basılarak elektriğin kesilmesi bir şey ifade etmez. Balatalar tutmadığı sürece merdiven durduralamaz ya da çok güçlükle durur. Tıpkı bir arabadaki gibi, balata arızası nedeniyle durmayan arabayı durdurmak için kontağı kapatırsınız ama araba durmaz. Bunun gibi, merdiven de durmaz" dedi.

'TEDBİR ALINMADI, YİNE OLUR'

Kazanın ardından olay yerinde yetkili personel bulunmadığı görülürken, merdivenin kullanılmaması için şerit çekildi. Buna rağmen şeritleri kaldırarak yürümeyen merdiveni kullanmaya devam edenler oldu. Olay yerinde gerekli tedbirlerin alınmadığına da değinen Düşünceli, "Şu an kalabalık bir insan grubu burayı kullanmaya kalksa yine aynı şekilde aşağı doğru bir kayma söz konusu olabilir. Elektriğin kesilmiş olması bir şey ifade etmez çünkü arıza mekanik. Burada plastik bir şerit var, biz buradayken vatandaşların şeridi kaldırıp arızalı merdiveni kullandığını gördük" dedi.

Alınmayan tedbirler yüzünden yürüyen merdivende ölümle sonuçlanabilecek kazaların dahi yaşanabileceğini belirten Düşünceli, "Bu kazanın yaşanmasına sebep olan arızanın yanı sıra bakım ve denetimleri yapılmadığına dair pek çok işaret var. Bu işaretlerin biri sisteme yabancı madde girmesine engel olacak tarakların kırılmış olması ve ondan da önemlisi acil durumlarda kullanılacak olan stop butonları kırık ve kullanılamaz durumda. Hatta bu merdivenin ilk montajını dahi eksiklikler söz konusu. Periyodik bakım ve montaj sonrası kontrolleri yapılmış olsaydı eksiklikler giderilmiş olurdu. Eksikliklerin en barizi tırmanmayı önleyici bariyerlerin olmayışıdır. Buradan çocuklar plastik kısmı tutarak tehlikeli bir şekilde yukarı çıkmaya çalışabilir ve sonucunda yükseklikten düşebilir; haliyle merdiven ölümlü bir kazaya da neden olabilir.

Enver Fatih TIKIR/BURSA, ()

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