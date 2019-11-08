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Bursa'da yakalanan 'Bitcoin Safiye' Aydın'a getirildi

AYDIN'A GETİRİLDİ Aydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı; yaklaşık 30 milyon TL dolandırıp ortadan kaybolduğu ileri sürülen Safiye Gökçe Y., Bursa'da...

GENEL 08.11.2019, 16:03

AYDIN'A GETİRİLDİ

Aydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı; yaklaşık 30 milyon TL dolandırıp ortadan kaybolduğu ileri sürülen Safiye Gökçe Y., Bursa'da polis tarafından yakalandı. Aydın polisine teslim edilen Safiye Gökçe Y., kente getirilerek, devlet hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu arada mağdurlardan bazıları da emniyet müdürlüğü önüne gelerek, beklemeye başladı.

Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Y., yaklaşık 2 yıl önce eşi O.Y.'nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın'a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçen Y., JES şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Safiye Gökçe Y. iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist- broker' olarak tanıttı. Doktora, yatırımını kripto para birimi bitcoin'e yapmasını söyledi. İkna olan doktordan adına bitcoin almak üzere para aldı. Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vadetti. Böylelikle saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan Safiye Gökçe Y., kısa sürede hemşireden, polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı. Bitcoin almak için para topladığı bu kişilere 2 yıl boyunca kar payı ödedi. Para aldığı kişilere, kurdukları şirketin arkasında JES firması bulunduğunu, yeğeninin Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli olduğunu söyleyerek, güven kazanan Safiye Gökçe Y., 2 ay önce ortadan kayboldu. Safiye Gökçe Y.'nin, telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 28'i avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Safiye Gökçe Y.'nin hesapları incelemeye alındı. Kripto para hesaplarında toplam 8 bin 300 bitcoin olduğu ve bu sayının giderek arttığı belirlendi. Mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı Safiye Gökçe Y.'nin birlikte hareket ettiği kişilerle web sitesi kurduğu, buradan da paralı kişileri ağına düşürdüğü, bir süre sonra da siteyi kapatıp, ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Safiye Gökçe Y.'nin Aydın'da 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı; yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı belirlendi. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Safiye Gökçen Y.'nin polis ve mağdurlar peşindeyken alkollü restoranda eğlendiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı. Hangi restoranda çekildiği bilinmeyen görüntülerde, Safiye Gökçe Y.'nin tanınmamak için başörtüsü taktığı, arkadaşlarıyla birlikte alkol alıp, kemanla çalınan 'Ada sahillerinde bekliyorum' şarkısına eşlik edip, eğlendiği görüldü.

OTOYOL GİŞELERİNDE YAKALANDI

‘Bitcoin Safiye’ her yerde aranırken dün gelen bir ihbar, Bursa polisini harekete geçirdi. İhbar üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze-Orhangazi-İzmir Karayolu Bursa gişelerinde önlem aldı. Saat 03.00 sıralarında araçla giriş yapan Safiye Gökçe Y., polis ekiplerince durdurulup, gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Safiye Gökçe Y., işlemlerinin ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Aydın'a getirilen Safiye Gökçe Y., Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

MAĞDURLAR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNE GELDİ

Safiye Gökçe Y.'nin yakalandığını öğrenen bazı mağdurlar emniyet müdürlüğü önüne gelerek kendilerini dolandırdıklarını iddia ettikleri Safiye Gökçe Y'yi bekledi. Mağdurlardan B.A., kendisinin Safiye Gökçe Y.'nin yanında temizlikçi olarak çalışırken bitcoin aldığını belirtip, "3 ay kadar evinde çalıştım. Kuaför bir arkadaş beni onunla tanıştırmıştı. Para alıp verdiğini öğrendik. Ben de buna şahit oldum. Verdiğim paranın kısa sürede katlanıp, anaparasını çıkartacağını söyledi. Ben de babamın parasını verdim. 2 ay önce en son saat 03.00 sıralarında kendisiyle görüşmüştüm. 'Yarın paranızı yatıracağım' dedi, ancak yatırmadığı gibi ortadan da kayboldu. Beni de 60 bin lira dolandırdı" dedi.


 

Burhan CEYHAN /AYDIN, ()-

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