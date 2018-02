Bursa'da toprak kayması sonucu duvarları çatlayan 60 ev boşaltıldı (2)

VALİ KÜÇÜK VE YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI EDEBALİ OLAY YERİNDE

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Vali İzzettin Küçük ile birlikte Mollaarap Mahallesi’nde heyelan tehlikesinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Olayın yaşanmasının ardından bölgede hızla inceleme başlatarak gereken önlemleri aldıklarını söyleyen Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Bölgede heyelan tehlikesi riski ortaya çıktıktan sonra belediyemiz bünyesinde bir kriz merkezi oluşturarak, tüm imkânlarımızı seferber ettik. Başta Valimiz olmak üzere tüm yetkili birimlerle birlikte yaşamı normale döndüreceğiz” dedi.

'JEOFİZİK SİSMİK CİHAZLARLA ZEMİN HAREKETLERİNİ İNCELİYORUZ'

Bölgenin yamaç olması nedeniyle zemin hareketlerinin hızla oluştuğuna dikkat çeken Başkan Edebali, “Burada meydana gelen çatlaklarla ilgili bir süredir yapmış olduğumuz çalışmalarımız var. Jeofizik sismik cihazlarla zemin hareketlerini inceliyoruz. Raporlarımıza da devam ediyoruz. Önceliğimiz can kaybı riskini ortadan kaldıracak tedbir faaliyetlerini bir an önce almak. İlk günden itibaren hızla evlerin tahliyesine başladık bugün itibariyle 82 evin tahliye işlemi tamamlandı. Jeoteknik raporumuzu tamamladıktan sonra zeminin ıslahına yönelik çalışmalarımızı hızla devam ettireceğiz” diye konuştu.

Belediyenin konuyla ilgili tüm personelinin bölgede olduğunu aktaran Başkan Edebali, “Konutlarında hasar meydan gelen vatandaşlarımızla görüştük. Yıldırım Belediyesi olarak, yanlarında olduğumuzu söyledik. Mağdur vatandaşlarımız için Yeşil Yıldırım Otelimizin kapılarını açtık. Vatandaşlarımız da kendi can güvenlikleri için evlerine lütfen girmesinler. Kiralık evlere geçecek vatandaşlarımızın kiralarını da karşılıyoruz. Rahat olsunlar Türkiye Cumhuriyeti çok güçlüdür." dedi.

Bu sırada Vali Küçük, kendisine yaklaşıp çok korktuğunu söyleyen 86 yaşındaki Hatice Selçuk’u sarılarak teselli etti.

Mehmet İNAN/BURSA,()

FOTOĞRAFLI