Bursa'da 'Science Expo Bilim Festivali' başladı

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Geleceğin Teknolojileri’ temasıyla gerçekleştirilen ‘7. Turkish Airlines Science Expo Bilim Festivali’nin heyecanı başladı. Türkiye’nin alanında en büyüğü olma özelliğini taşıyan Science Expo, 29 Nisan Pazar gününü kadar birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak.Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) işbirliğiyle ‘Geleceğin Teknolojileri’ ana temasıyla düzenlenen ‘7. THY Science Expo Bilim Festivali’, TÜYAP Fuar Merkezi’nde törenle start aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılış programında yaptığı konuşmada, festivalin değerine işaret etti. Etkinliğin 26-29 Nisan tarihlerinde bilim tutkunlarını bir araya getireceğini söyleyen Başkan Aktaş, yıllar önce ‘Bilim Şenliği’ olarak başlayan organizasyonun bugün ‘Türkiye’nin en büyük bilim festivali’ haline geldiğini söyledi.SİNGAPUR, TAYVAN, SUUDİ ARABİSTAN'DAN KATILIM VARHer yıl gelişen ve içeriği daha da zenginleşen festival hakkında bilgiler veren Başkan Aktaş, “Her sene daha fazla atölye çalışması yaparak ve daha fazla öğrencimizi buradan istifade ettirerek yolumuza devam ediyoruz. Tabii ki bu çalışmanın arkasında büyük emek var. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) Koordinatörü Fehim Ferik ve çalışma arkadaşlarına, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu işin en az 4-5 aylık hummalı bir hazırlık süreci var. Nihayetinde de bu güzellikler ortaya çıkıyor. Etkinliğe Polonya, Fransa, İtalya, Hollanda, Singapur, Tayvan ve Suudi Arabistan’dan katılacak ekipler de var. Yurt dışından gelen ekipler, atölye çalışmalarının yanı sıra bilim gösterileriyle festivale renk katacak” dedi.“KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRETİME İHTİYACIMIZ VAR''Başkan Aktaş, sanayi, ticaret, turizm ve tarım şehri Bursa’da birçok özelliğin bulunduğunu belirterek, “Bursa’nın bundan sonra daha nitelikli sanayiye ve işlere ihtiyacı var. Bu doğrultuda çalışmalıyız. Tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışarak, katma değeri yüksek ürünler üretebilmek adına hamleler yapmalıyız. İnanıyorum ki bu festival de inşallah bu hedefe bir altyapı oluşturacaktır” diye konuştu. Başkan Aktaş, konuşmaların ardından festivali destekleyen kurum ve kuruluşlar ile sponsor firmaların temsilcilerine plaket takdim etti. Başkan Aktaş, daha sonra BTM Koordinatörü Fehim Ferik ile birlikte etkinlik kapsamında açılan stantları gezdi ve öğrencilerle bilimsel çalışmaları hakkında sohbet etti.110 BİN LİRA ÖDÜL DAĞITILACAKBursa’da 4 gün boyunca aktivitelerin yapılacağı bilim festivalinde toplamda 110 bin lira para ödüllü 6 farklı kategoride proje yarışmaları, ‘Meslekler Yarışıyor’ programı ve dünya rekorunun kırılacağı ‘Mangala Turnuvası’ düzenlenecek. İnsansız hava araçları, drone ve bilim gösterilerinin de yer alacağı festival, çok sayıda konferansa ev sahipliği yapacak. Etkinlik boyunca birçok farklı simülatör de organizasyona renk katacak. ‘Geleceğin Teknolojileri’ ana konsepti ile düzenlenen proje yarışmalarında çocuk ve genç mucitler kategorisinde 15 ve usta mucitler kategorisinde 20 olmak üzere finale kalan toplam 35 proje belli oldu. Finalist projeler, Science Expo süresince sergilenmeye hak kazandı. İnsansız hava araçları ve drone yarışmasında 50 ekip, autodesk tasarım ve modelleme yarışmasında 25 ekip, mangala yarışmasında 4000 öğrenci ve ‘Meslekler Yarışıyor’da 35 ekip finalde mücadele edecek. Yarışma kapsamında dereceye giren proje sahiplerine bin ile 16 bin lira arasında para ödülü verilecek. Festival boyunca 100 farklı alanda 150’ye yakın bilimsel atölye çalışması gerçekleştirilecek. Türkiye’nin en büyük bilim-toplum etkinliğine katılanlar, ilgi duydukları alanlarda atölye çalışmalarına katılabilecek.

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