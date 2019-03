Bursa'da 'Sağlıklı Kadın Güçlü Toplum' sempozyumu

BURSA'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Has Tavuk ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 'Sağlıklı Kadın Güçlü Toplum' sempozyumu düzenlendi. Uzman doktor ve diyetisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, sağlıklı ve bilinçli kadının topluma yön vermedeki rolüne dikkat çekildi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyuma Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Esra Can Beyazlı, Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Vildan Boz Erkan ve Diyetisyen Tuğçe Kılıç katıldı. Kadın- çocuk ilişkisi ve beslenmeye dair bilgilendirmede bulunan Beyazlı, Erkan ve Kılıç, sağlıklı kadının topluma önemli katkılarda bulunacağını belirtti.

Kanserde erken teşhis ve tedavinin önemi hakkında konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Esra Can Beyazlı, "Kadınlar Günü aslında çok önemli bir gün ve hatırlanması gereken bir gün. Biz de bu nedenle bugün burada bu organizasyonda bulunduk. Çünkü kadın toplumun temeli. Bu nedenle 'sağlıklı kadın ve güçlü toplum' dedik. Aslında her günün hatırlanması gerekiyor ama bugün özellikle atlanmaması gerekiyor. Çünkü ülkemizde kadın olmak zor. Şiddet olayları, iş yerinde mobbing, ülkenin şartlarında çalışan kadın olmak zor, annelik bir yandan. Bütün bunlarla uğraşan bir kadınımız var ve biz bugünü özellikle onların bu zorluklarını hatırlamak adına özellikle anmak ve kutlamak zorundayız. Kadın sağlığı güçlü toplum için çok önemli ve kadın genital organ kanserlerinden bahsettim burada. Çünkü kanserler en çok korktuğumuz hastalık. Kanserde önemli olan geç kalmamak. Bununla ilgili farkındalık yaratmak istedik" dedi.

Beslenme ve ek gıda hakkında katılımcıların sorularını cevaplayan Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Vildan Boz Erkan da "Çocuk sağlığı ile ilgili toplumda kadının rolü çok önemli. Çünkü kadın annedir. Anne olarak çocuğu yetiştirmek konusunda en büyük sorumluluk kadında. Kadın günümüzde hem çalışıyor hem de çocuğuna baktığı için artık bilinçli kadın olmak, bilinçli anne olmak çok önemli" ifadelerini kullandı.

Diyetisyen Tuğçe Kılıç ise "Anne karnına düştüğünüz andan itibaren annenin beslenmesi önem kazanıyor. Bir çocuk yetiştiriyoruz. Dünyaya bir çocuk getiriyoruz. Bu çocuğun sağlıklı büyüyüp gelişmesi için gelecekteki toplumu etkileyen bir durum söz konusu. Sağlıklı bireyler yetiştirmemiz lazım ki güçlü toplum meydana gelsin. Ne kadar sağlıklı çocuk olursa o kadar güçlü bir topluma sahip oluruz. Kronik hastalıkları en aza indirgemiş oluruz. Birçok sağlık problemini en aza indirgemiş oluruz. Kısacası daha sağlıklı bir toplum meydana getiririz" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI