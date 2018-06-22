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Bursa'da sağanak vatandaşları zor durumda bıraktı

BURSA'da sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteroloji, yağışların gelecek hafta sonuna kadar aralıklı devam edeceğini duyurdu. Bursa'da etkili olan sağanakta metrekareye 25 kilo yağış düştü. Bölgesel gerçekleşen yağışlar...

Bursa'da sağanak vatandaşları zor durumda bıraktı
BURSA'da sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteroloji, yağışların gelecek hafta sonuna kadar aralıklı devam edeceğini duyurdu.
Bursa'da etkili olan sağanakta metrekareye 25 kilo yağış düştü. Bölgesel gerçekleşen yağışlar kent merkezinde etkili olurken, bazı vatandaşların otobüs durakları ve saçaklara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştığı, bazıların ise ıslanmaktan kurtulamadığı görüldü.
Bugün aralıklarla devam eden yağışlarda Orhangazi ilçesinde metrekareye 35 kilo yağış düştüğünü belirten Meteoroloji yetkilileri, yağışların bölgesel gerçekleştiğini ve önümüzdeki hafta sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

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