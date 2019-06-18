Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Bursa'da sağanak; enerji iletim hattına yıldırım isabet etti

Serkan AKKUŞ- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, () - BURSA'da, aniden bastıran şiddetli yağmurda yollar, kısa sürede göle dönerken, alt geçitleri su bastı. Bursaray Sırameşeler Metro İstasyonu'nda, enerji iletim hattına yıldırım isabet ederken,...

Bursa'da sağanak; enerji iletim hattına yıldırım isabet etti

Serkan AKKUŞ- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, () - BURSA'da, aniden bastıran şiddetli yağmurda yollar, kısa sürede göle dönerken, alt geçitleri su bastı. Bursaray Sırameşeler Metro İstasyonu'nda, enerji iletim hattına yıldırım isabet ederken, ulaşımda aksama meydana geldi. 
Kentte, öğle saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur nedeniyle yollar, kısa sürede göle dönerken, alt geçitleri su bastı. Yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı. Yağmurdan korunmak isteyenler ise saçak altlarına ve dükkanlara sığındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte yağış, cuma gününe kadar devam edecek.
Öte yandan Bursaray Sırameşeler Metro İstasyonu'nda, enerji iletim hattına yıldırım isabet etti. Elektrik kesintisi olurken, tellerin hasar görmesi için raylı ulaşım durduruldu. Kent sakinlerinin mağdur olmaması için bölgede otobüs seferleri devreye alındı. Sırameşeler- Nilüfer İstasyonu ile Sırameşeler- Karaman İstasyonları arasında otobüslerle aktarmalı yolcu taşıması yapıldı. Sırameşeler- Kestel, Karaman- Emek ve Nilüfer- Üniversite arasında raylı sistem taşımacılığı ise sorunsuz sürdürüldü. İstasyonda onarım çalışmalarına başlandı. 

​FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328