Bursa'da polis memuru intihar etti

Faruk KAHRAMAN/BURSA, () - BURSA'da polis memuru Mahmut Dündar, evinin bulunduğu apartmanın asansöründe tabancayla intihar etti.

Olay bugün saat 16.00 sıralarında, Merkez Osmangazi İlçesi Ali Bostancı Sitesi'nde meydana geldi. Bursa Emniyet Müdürlüğü 'da Terörle Mücadele Şubesi'nde görev yapan 25 yıllık polis memuru olan evli Mahmut Dündar, evinin bulunduğu apartmanın asansöründe tabancasıyla yaşamına son verdi. Silah sesleri üzerine asansöre bakan komşuları bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen polis Mahmut Dündar'ı kanlar içinde görünce, 112 Acil Servis'i aradı. Gelen sağlık ekibi polis Mahmut Dündar'ın öldüğünü belirledi.

Savcının incelemesinin ardından polis Mahmut Dündar'ın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.