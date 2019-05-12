Bursa'da nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan hayvanlar koruma altında

Gürkan DURAL- Semih ŞAHİN/BURSA, () - DÜNYA genelinde nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan hayvanlardan büyük karıncayiyen, lemur ve gergedan türlerine Bursa’daki hayvanat bahçesinde özenle bakılıyor. Üzerlerine titrenen hayvanlardan lemur ve karıncayiyenin son zamanlarda yavrulaması ise hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından sevinçle karşılandı.

2016 yılında hayvanat bahçesine ailesine katılan büyük karıncayiyen çifti, geçtiğimiz haftalarda bir yavru dünyaya getirdi. Henüz ilk haftaları olduğundan annesinin sırtından ayrılmayan ve dinlenme halinde de annesinin uzun tüylerinin arasında saklanan yavru, annesinin sütüyle besleniyor.

Orta ve Güney Amerika’ya özgü bir memeli türü olan büyük karıncayiyen, eti ve pullarından ötürü yasa dışı yollarla ticarette kullanılıyor. 3 ay önce Malezya’da 61 canlı karıncayiyen ve 30 ton karıncayiyen eti ele geçirilirken, ülkede 1975 yılından beridir karıncayiyen ticaretinin yasak olduğu ifade edilmişti.

3 GERGEDAN KORUMA ALTINDA

Yasadışı avlanma sonucunda nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan bir başka hayvan türü ise gergedanlar oldu. Bursa’daki 3 gergedan ot ve günlük hayvan başına bir kilo yem ile beslenirken, sıcak havalar nedeniyle de düzenli olarak bakımı ve temizliği yapılıyor.

Asya pazarında bir milyon dolara kadar alıcı bulan gergedan boynuzu için gergedanlar dünya genelinde saldırıya uğrarken, Çin’in geçtiğimiz yıl 1993’ten beridir yasaklı olan gergedan boynuzu ticaretini kısmen serbest bırakma kararı da yoğun tepki görmüştü.

LEMURLAR 8 YENİ ÜYESİYLE MASKOT HALİNE GELDİ

Hayvanat bahçesinin maskotlarından biri olan ve sevimliliğiyle birlikte göze çarpan lemurlardan da geçtiğimiz haftalarda sevindirici haber geldi. Bahar mevsimine 8 yeni yavru ile giren lemurlar, bir anda hayvanat bahçesinin de neşe kaynağı oldu. Yavru lemurların gelişiyle birlikte bölgedeki lemur sayısı da 30’a yükseldi.

Tropikal ormanlardaki doğal yaşam alanlarının yok edilmesi ve hayvan kaçakçılığı nedeniyle neslinin tükenme riskiyle karşı karşıya kalan lemurları koruma adına anavatanı olarak gösterilen Afrika’daki Madagaskar adasında festival dahi düzenlenmişti.

Bursa Hayvanat Bahçesi yetkilileri de özellikle bu 3 hayvana özenle bakarken, yavrulamalarıyla birlikte büyük sevinç yaşadıklarını ve türlerinin devamı için üzerine titrediklerini belirtti.

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