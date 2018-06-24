Bursa'da mühürsüz çuvalla oy taşıma iddiası (2)

KARŞIT GÖRÜŞLÜ İKİ GRUP ARASINDA KAVGA

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, sayımı tamamlanan oyların mühürsüz çuvallara konularak getirildiğini öne süren bir grubun İlçe Seçim Kurulu önünde protestosu devam ederken karşıt görüşlü bir grup da olay yerine geldi. Taraflar arasında yaşanan kavgayı polis ayırdı. İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Yıldırım ilçesine gelerek şube müdürlerinden bilgi aldı. Polis, seçim kurulu önündeki güvenlik görevlisi sayısını artırırken, dağılmaları için kalabalığı uyardı.