Bursa'da korkutan yangın

Faruk KAHRAMAN/BURSA () - BURSA'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Merkez Osmangazi İlçesi Kemerçeşme Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde Cemal Piliçere ait 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. En üst katta oturan Suriyeli ailenin evinde elektrik kontağından çıkan yangına ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar teras katlarından hortumla su sıkarak yaptı. Gelen itafiye ekipleri yangını çevreye sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangın ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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