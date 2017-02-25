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Bursa'da Kış Ortası 59 bin kuş sayıldı

BURSA'da 2017 yılı kış ortası su kuşu sayımları Uluaabat ve İznik gölleri ile Kocaaçay Deltası'nda yapıldı. 3 gün süren ve 46 noktada gerçekleşen sayımlarda, 59 bin 428 kuş sayıldı. Kısa adı KOSKS olan Kış Ortası su Kuşu Sayımları...

Bursa'da Kış Ortası 59 bin kuş sayıldı
BURSA'da 2017 yılı kış ortası su kuşu sayımları Uluaabat ve İznik gölleri ile Kocaaçay Deltası'nda yapıldı. 3 gün süren ve 46 noktada gerçekleşen sayımlarda, 59 bin 428 kuş sayıldı.
Kısa adı KOSKS olan Kış Ortası su Kuşu Sayımları 1967 yılından bu yana Batı Palearktik ve Güney Batı Asya'da kuşların göç hareketlerinin en az olduğu dönemler olarak belirlenen ocak ve şubat aylarında yapılıyor. 100'den fazla ülkede 20 bin sulak alandaki bu sayımlar çoğunluğu gönüllürden oluşan 11 bin kişi tarafından gerçekleştiriliyor. Bu sayımlar Bursa'da Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından 1-2 ve 12 Şubat 2017 tarihleri arasında, Ramsar Alanı olarak ilan edilen Uluabat Gölü, Kocaçay Deltası ve İznik Gölü sulak alanlarında gerçekleşti. 46 ayrı noktada yapılan sayımlarda, Uluabat Gölü Sulak Alanı'nda 25 türe ait 49 bin 443; Kocaçay Deltası Sulak Alanı'nda 29 türe ait 5 bin 423 ve İznik Gölü Sulak Alanı'nda 17 türe ait 4 bin 562 su kuşu sayıldı.
Yetkililer bu sayımlarda kuş sayısında geçmiş yıla oranla fazla bir değişiklik olmadığını fakat 6 ayrı kuş türü tesbit ettiklerini açıkladı.

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