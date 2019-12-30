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Bursa'da kardan dolayı kapanan 20 köy yolu açıldı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 20 kırsal mahalle yolu, ekipler tarafından yoğun çalışma sonucu açıldı. Bursa'nın İnegöl ilçesi dağ köylerinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı...
GENEL 30.12.2019, 22:08
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 20 kırsal mahalle yolu, ekipler tarafından yoğun çalışma sonucu açıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi dağ köylerinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle İnegöl'ün Uludağ yamacındaki 20 mahallesinde yollar ulaşıma kapandı. İlçe ile ulaşımı açmak için harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İnegöl Belediyesi ekipleri yoğun çalışmanın ardından kapanan yolları açtı. Ekipler yolların tekrar kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesi dağ köylerinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle İnegöl'ün Uludağ yamacındaki 20 mahallesinde yollar ulaşıma kapandı. İlçe ile ulaşımı açmak için harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İnegöl Belediyesi ekipleri yoğun çalışmanın ardından kapanan yolları açtı. Ekipler yolların tekrar kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
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