Bursa'da kar yağışı etkili oluyor (9)

MAHSUR KALAN HAMILE KADINI AKUT KURTARDI

Bursa'da kar ve tipi nedeniyle sabah saatlerinde kapanan, saat 16.30 sıralarında ise tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açılan Burzsa-İzmir karayolunda mahsur kalan araçta bulunan hamile kadın rahatsızlandı. Bunun üzerine bölgeye Bursa AKUT ekipleri sevk edildi. Kar motoru ve ATV ile olay yerine ulaşan ekipler, hamile kadını sağlık ekiplerinin bulunduğu bölgeye getirdi. Burada ambulansa alınan kadın, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARAÇLAR GERİ GÖNDERİLİYOR

Kar ve tipi yüzünden görüş mesafesinin bir metreye katar düştüğü, sık sık kayan TIR'lar nedeniyle kapanan Burzsa-İzmir karayolunda polisler, İzmir yönüne gitmek için yola çıkan araçları, Bursa istikametine geri göndermeye başladı.

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