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Bursa'da kar yağışı etkili oluyor (5)

BURSA'DAN YİYECEK YARDIMI YAPILIYOR Bursa İzmir karayolunun 45'nci kilometresindeki Karacaoba Mevkii'nde bu sabah kar ve tipi yüzünden iki aracın kayması sonucu kapanan karayolunda, oluşan kuyrukta mahsur kalan sürücü ve yolculara, Bursa AFAD...

Bursa'da kar yağışı etkili oluyor (5)

BURSA'DAN YİYECEK YARDIMI YAPILIYOR
Bursa İzmir karayolunun 45'nci kilometresindeki Karacaoba Mevkii'nde bu sabah kar ve tipi yüzünden iki aracın kayması sonucu kapanan karayolunda, oluşan kuyrukta mahsur kalan sürücü ve yolculara, Bursa AFAD kontrolünde yiyecek ve içecek yardımı yapılıyor. Yetkililer, Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin kişiye, Karacabey Kaymakamlığı'nın 500 ve Kızılay'ın ise 250 kişiye dağıtılmak üzere hazırladığı erzağı dağıtılmak üzere bölgeye gönderdi. AKUT ve NAK ekipleri de mahsur kalan kişilere yardım amacıyla kayan araçların çekilmesi için bölgeye araç ve ekip gönderdi.
Bursa Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, İzmir istikametine seyir halinde olan araçların gidişine izin vermiyor.

 

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