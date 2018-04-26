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Bursa'da jandarmadan havadan denetim

BURSA İl Jandarma Komutanlığı, 24-25 Nisan tarihlerinde il genelinde uyuşturucu ekim alanları ve kaçak hafriyat döküm alanlarının tespitine yönelik helikopter destekli denetleme yaptı. Zehir tacirlerine karşı önlemlerini artıran Bursa İl...

Bursa'da jandarmadan havadan denetim
BURSA İl Jandarma Komutanlığı, 24-25 Nisan tarihlerinde il genelinde uyuşturucu ekim alanları ve kaçak hafriyat döküm alanlarının tespitine yönelik helikopter destekli denetleme yaptı.
Zehir tacirlerine karşı önlemlerini artıran Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ekilebilecek alanları havadan kontrol ediyor. Ekipler, askeri helikopterle daha önceden belirlenen arazileri havadan inceledi. Günün belirli saatlerindeki bu denetimler sırasında ekipler, İznik Gölü'nde kaçak avlanan balıkçı tekneleri ile göl kenarlarına hafriyat döken kamyonlar hakkında işlem yapılması için ekipleri uyardı.
Bu tür denetimlerin bundan sonra da süreceği kaydeden Bursa İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, böylece zehir tacirlerinin yanı sıra doğaya zarar veren ve kaçak avlanan kişilerin rahat olamayacağını açıkladılar.

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