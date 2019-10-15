Bursa'da, ısınmada katı ve sıvı yakıt kullanılamayacak

BURSA Valiliği'nce hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla kent merkezi ile bazı ilçelerdeki ev, iş yerleri ve kamu binalarında 1 Kasım'dan itibaren ısınma amaçlı katı ve sıvı yakıt kullanılamayacağı duyuruldu.Bursa Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:"İlimizin topoğrafik yapısı gereği çanak şeklinde olması ve özellikle kışın ısınma amaçlı kullanılan katı yakıtlar nedeniyle yükselen hava kirliliğinin önüne geçilebilmesini teminen 06.09.2019 Tarih ve 90 No'lu İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı (İMÇK) ile bir dizi önlemler alınmıştır. Bu kapsamda; İlimiz Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, İnegöl, Mudanya, Gemlik, Orhangazi, İznik ve Yenişehir İlçelerine bağlı iç ve dış mahallelerinde (iç ve dış mahalle detay bilgilerinewww.bursa.csb.gov.tr adresinde İMÇK başlığı altındaki 90 No'lu kararından ulaşılabilir)doğalgaz isale hattının geçtiği bölgelerdeki ev ve işyerlerinde (kamu binaları, lojmanları, hastane ve okullarda dahil olmak üzere) ısınma amaçlı olarak katı ve sıvı yakıt kullanımının sonlandırılarak alternatif temiz yakıt ( doğalgaz, güneş, jeotermal, ısı pompaları ve yenilenebilir enerji kaynakları) kullanımına geçilmesine, yukarıdaki ilçelerin iç ve dış mahallelerinde doğalgaz isale hattı geçerek iç tesisatları döşenmiş durumdaki ev ve işyerlerinde doğalgaz kullanımına 01 Kasım 2019 tarihinden itibaren başlanmasına, yukarıda verilen ilçelerin iç mahallelerinde doğalgaz isale hattı geçmiş ancak ev ve işyerlerinde henüz iç tesisat döşenmemiş yerlerde 01 Kasım 2020 tarihine kadar iç tesisat döşenerek doğalgaz kullanımına başlanmasına ayrıca, yukarıda verilen ilçelerin iç mahallelerinde doğalgaz hattı İMÇK Kararından sonra geçecek cadde ve sokaklarında ise isale hattı geçtikten sonra iç tesisatın 1 yıl içerisinde döşenerek doğalgaz kullanımına başlanmasına karar verilmiştir. İlimizde özellikle kış döneminde yaşanan hava kirliliğinin azaltılması ve çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla alınan kararlara tüm vatandaşlarımızca uyulması yönünde gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve yapılacak denetimlerde mağduriyet yaşanmaması hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."