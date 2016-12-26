Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli görüştü
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri...
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Türkiye cep telefonuyla konuşmada Avrupa lideri
Üzülmeyin!.. Bir konuda Avrupa Lideriyiz
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye...

Bursa'da iki genç kendilerine uyuşturucu sattırdığını iddia ettikleri kişiyi öldürdü (2)

ZANLILAR ADLİYEYE ÇIKARTILDI Bursa'da dün akşam merkez Yıldırım İlçesi Otrabağlar Mahallesi Çinici Sokak'ta Metin Yıldırım'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ömer A. ile Recep Ö.'nün Emniyet Müdürlüğü'ndeki...

Bursa'da iki genç kendilerine uyuşturucu sattırdığını iddia ettikleri kişiyi öldürdü (2)

ZANLILAR ADLİYEYE ÇIKARTILDI
Bursa'da dün akşam merkez Yıldırım İlçesi Otrabağlar Mahallesi Çinici Sokak'ta Metin Yıldırım'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ömer A. ile Recep Ö.'nün Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. Metin Yıldırım'ın kendilerine uyuştucu sattırdığını söyleyen  Ömer A.,  "Metin Yıldırım'ın temin ettiği uyuştucuları biz uzun süredir satıyorduk. Yakalanmaktan korktuğumuz için kendisine bu işi yapmak istemediğimizi söylemek için dün akşam buluştuk. Metin Yıldırım çok sinirliydi. Bizi, polise bildirmekle tehdit etti. Ben de ruhsatsız tabancam ıçıkartıp başına ateş ettim. Daha sonra yanımda bulunan Recep ile kaçtık" dedi. Recep Ö. de arkadaşı Ömer A.'nın ifadesini doğruladı. Sorgulamaları tamamlanan zanlılar adam öldürmek suçundan adliyeye çıkartıldı.
ÖLDÜRÜLEN KİŞİ SAHTE KİMLİK KULLANIYORMUŞ
Bu arada, öldürülen Metin Yıldırım'ın işsiz olduğu, kısa bir süre önce 'Tehdit' suçundan cezaevinden çıktığı, daha önce de 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan cezaevinde yattığı öğrenildi.  Metin Yıldırım'ın, kullandığı, üzerinde fotoğraf bulunmayan kimliğin T.C. numarasının sahte olduğu ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55