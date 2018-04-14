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Bursa'da genç avukatlardan kitap kampanyası

BURSA Barosu Genç Avukatlar Meclisi, "Aydınlık bir gelecek için sen de destek ver" sloganıyla kitap kampanyası başlattı. Bursa Adalet Sarayı giriş katına yerleştirilen kitap kumbarasında birikecek kitaplar, yıl boyunca İl ve İlçe Milli...

Bursa'da genç avukatlardan kitap kampanyası
BURSA Barosu Genç Avukatlar Meclisi, "Aydınlık bir gelecek için sen de destek ver" sloganıyla kitap kampanyası başlattı. Bursa Adalet Sarayı giriş katına yerleştirilen kitap kumbarasında birikecek kitaplar, yıl boyunca İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordineli olarak tasnif edilerek, kırsaldakiler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi okullara dağıtılacak.
Bursa Adliyesi’nde başlatılan kitap kampanyası nedeniyle bir araya gelen genç avukatlar, destek istedi. Kampanyayla ilgili açıklama yapan Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu Başkanı Kemalcan Hotamış, 7’den 70’e herkesin kitap okuması gerektiğini belirterek, "Evlerimizde, ofislerimizde veya bulunduğumuz alanlarda atıl halde bulunan kitapların getirilmesini bekliyoruz. Kitap kumbaramıza bırakılan kitapları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" dedi.
Hotamış, ne kadar çok öğrenciye ulaşılırsa o kadar faydalı bir kampanya olacağını dile getirerek, "Kampanyamız sadece avukatlar ve stajyer avukatlara değil, Bursa ve hatta Bursa Adliyesi'ne yolu düşen tüm vatandaşlarımıza hitap etmektedir. Daha çok öğrencinin faydalanabilmesi için herkesin desteğini bekliyoruz. 'Kitaplarım kitaplığımda tozlanmasın, bir çocuğun dünyasını aydınlatsın' diyerek kampanyamıza destek olacaklara da şimdiden teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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