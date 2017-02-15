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Bursa'da FETÖ şüphelisi 13 avukat adliyede

Mehmet İNAN/BURSA, () - BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün haberleşme programı Bylock kullandıkları ve Bank Asya’ya para yatırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kadın 13 avukat bu sabah adliyeye çıkartıldı. Bursa...

Bursa'da FETÖ şüphelisi 13 avukat adliyede

Mehmet İNAN/BURSA, () - BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün haberleşme programı Bylock kullandıkları ve Bank Asya’ya para yatırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kadın 13 avukat bu sabah adliyeye çıkartıldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda Bursa Barosu'na kayıtlı 3'ü kadın 13 avukat gözaltına alındı. Örgütün haberleşme programı Bylock kullandıkları ve Bank Asya’yı kurtarmak için para yatırdıkları öne sürülen avukatların emniyetteki sorgulamaları tamamlandı. İfadeleri alınan avukatlar bu sabah,  'Terör örgütüne üye olmak', 'Terör örgütüne finans sağlamak' suçlamalarından adliyeye sevk edildi. 

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