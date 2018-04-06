Bursa'da fetih coşkusu

BURSA'nın fethinin 692’nci yıl dönümü kutlamaları büyük bir coşku içinde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Osmanlı şehir medeniyetinin mihenk taşı olan Bursa, kutup yıldızı gibi büyük bir coğrafyaya yol gösterdi" dedi.

Bursa Valiliği tarafından organize edilen kutlamalar, Pınarbaşı Fetih Kapısı'nda yapılan açılış töreniyle başladı. Bursa protokolü, gaziler ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Fetih selasının ardından törende, Bursa'nın tarihi ve fetih süreci anlatıldı. Bir lise öğrencisinin Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Bursa'da Zaman' şiirini de okuduğu törende, Osmangazi Belediyesi Halk Oyunları ekibi, Bursa Mehter Takımı ve Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan Halk Oyunları ekipleri sergiledikleri performansla coşkuyu doruğa çıkardı.

KURULUŞ ÇAĞININ HAVASINI SAKLAYAN ŞEHİR

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osman Gazi'nin başlatıp Orhan Gazi'nin sonuçlandırdığı Bursa’nın fethinin 692’nci yılını kutlarken, büyük fethe imzasını atan, emek veren tüm ecdadı rahmetle andı. Ecdadın, yüzlerce yıl önce güzel örneklerle donattığı Bursa’nın miras olduğunu belirten Başkan Aktaş, geçmişle geleceğin uyum içinde harmanlandığı mükemmel bir şehirde yaşadıklarını, Osmanlı şehir medeniyetinin mihenk taşı olan kentin ‘kutup yıldızı gibi’ büyük bir coğrafyaya yol gösterdiğini ifade etti. Bu topraklardan çok farklı medeniyetlerin gelip geçtiğini anlatan Başkan Aktaş, "Her devlet kendince önemli sebeplerle Bursa’ya sahip olmak istedi. Osman Bey de yaklaşık 715 yıl önce beylikten devlete olan yolun Bursa’dan geçtiğini gördü. 1300’lü yıllarda başlayan kuşatma 23 yıl sürdü. Osman Gazi ile başlayan Bursa'yı fetih hareketi, 1326’da Orhan Gazi zamanında tamamlanabildi. Fetih sonrası yapılan çalışmalarla Bursa, Tanpınar'ın ifadesiyle 'Kuruluş çağının havasını saklayan şehir' olarak bugünlere taşındı. Bu şehir, Orhan Bey zamanında sur dışına taştı. Hüdavendigâr zamanında Balkanlar'a uzandı. Yıldırım zamanında mimarinin doruklarına ulaştı. Şehzade çatışmalarının arasında tarumar oldu. Çelebi Mehmet zamanında yeniden kuruldu. Fatih’ten sonra manevi başkent olarak anıldı. Bugün 3 milyonluk nüfusuyla Türkiye’nin en gözde şehirlerinden biri olan Bursa, sürekli yenilenerek, değişerek, gelişerek bugünkü halini aldı. Bursa, tarihi doğru okuyanların elinde sürekli gelişti, büyüdü" dedi.

'ECDADIMIZI RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ'

Ecdadın miras bıraktığı kutsal emaneti geleceğe taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Bursa, 'Allah'ın sofrasından bereket dağıtılırken' torbanın patladığı bir yer deyim yerindeyse. Bursa tarih, turizm, kültür, Uludağ ve tüm değerleriyle güzel bir şehir. El birliği ve ortak akılla çalışmalarımızı yapıyoruz. 692 yıl önce bizlere, içinde huzurla yaşadığımız şehir bırakan ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

Programın sonunda protokol üyeleri ile vatandaşlar, mehter takımı ve halk oyunları ekipleri eşliğinde Tophane'deki Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerine kadar yürüdü. Vatandaşların coşkuya ortak olduğu yürüyüşte, fetih ruhu bir kez daha yaşandı. Yürüyüşün sonunda türbelerde dualar edildi.



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