Bursa'da eşinin öldürdüğü Fatma, Sinop'ta toprağa verildi

İbrahim ASLAN/TÜRKELİ (Sinop), () - BURSA'da boşanmak istediği eşi tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürülen 35 yaşındaki Fatma Açıkgöz, memleketi Sinop’un Türkeli İlçesi'ne toprağa verildi.Taner Açıkgöz'le 15 yıllık evli olan 3 çocuk annesi Fatma Açıkgöz şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçen kasım ayında boşanma davası açtı. Dava sürerken mahkeme Tahsin Taner Açıkgöz’e evden uzaklaştırma cezası verdi. Bu sürede bir markette çalışan Fatma Açıkgöz, evini ayırarak Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya Mahallesi Nilüfer Caddesi’nde bir evde yaşamaya başladı.

Boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Açıkgöz’ün adresini öğrendiği evinin önüne giderek pusu kuran Tahsin Taner Açıkgöz, evden çıkıp çalıştığı markete giden Fatma Açıkgöz'ü sokak ortasında 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü. 15 yaşında Ali Berk, 14 yaşında Ecem Nur ve 7 yaşında Eylül adında 3 çocuğu olan Fatma Açıkgöz'ün cenazesi bugün memleketi Sinop'un Türkeli İlçesi Keş Köyü'ne getirildi. Annesi daha önce vefat eden Fatma Açıkgöz'ün babası Yaşar Özdemir'in oturduğu Yukarı Harmanlar Mahallesi'nin önüne getirilen cenaze burada helallik alınmasının ardından Keş Köyü Camisi'ne götürüldü.

Yakınları ve köylülerin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Fatma Açıkgöz aile kabristanlığında toprağa verildi. Acılı baba Yaşar Özdemir taziyeleri kabul etti.

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