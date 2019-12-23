Flaş Haberİstanbul'da lodos etkili oluyor
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Bursa'da deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
MARMARA Bölgesini etkisi altına alan şiddetli lodos, deniz ulaşımını da etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), şiddetli lodos nedeniyle yarınki bazı seferlerini iptal etti. Marmara Bölgesini etkisi altına...
GENEL 23.12.2019, 00:03
MARMARA Bölgesini etkisi altına alan şiddetli lodos, deniz ulaşımını da etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), şiddetli lodos nedeniyle yarınki bazı seferlerini iptal etti.
Marmara Bölgesini etkisi altına alan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Bursa, İstanbul, Balıkesir ve Yalova'da etkisini hissettiren lodos deniz ulaşımınında sefer iptallerinin yaşanmasına yolaçtı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO ve İDO'nun yarın iptal edilen seferleri şöyle:
Marmara Bölgesini etkisi altına alan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Bursa, İstanbul, Balıkesir ve Yalova'da etkisini hissettiren lodos deniz ulaşımınında sefer iptallerinin yaşanmasına yolaçtı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO ve İDO'nun yarın iptal edilen seferleri şöyle:
BUDO:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
İDO
07.45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı
07.50 Kadıköy - Yenikapı - Bursa
08.30 Bursa - Armutlu - Armutlu Tatil Köyü - Yenikapı - Kadıköy
09.50 Kadıköy - Yenikapı - Bursa
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