Bursa'da demokrasi şehitleri anısına 250 fidan

BURSA, () - BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından Ürünlü’de oluşturulan '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na, her şehidin adına bir fidan olmak üzere 250 fidanın dikimi yapıldı.

Bursa'da 15 Temmuz’un 2. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen '15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Ürünlü Kamp Alanı’nda oluşturulan '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikimi yapıldı. 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe kalkışmasında yaşamını yitiren şehitler anısına oluşturulan ormana; çitlembik, dişbudak, çınar ve doğu ladini olmak üzere toplam 250 fidan dikildi.

'MİLLETİN BAĞRINA HANÇER SAPLADILAR'

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz sürecini hatırlattı. Başkan Aktaş, Türkiye’nin 15 Temmuz’da çok ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade ederek, "Bu ülke yıllarca terör saldırılarına ve darbe kalkışmalarına maruz kaldı ama böylesi görülmedi. Bu milletin okullarında okumuş, bu devletten rütbe, makam ve maaş almış kişiler, bu milletin evlatlarına silahlarını doğrulttu ve bunu da ‘bu memlekete sahip çıkmak, bu milleti daha iyi yarınlara götürmek’ diye isimlendirdi" diye konuştu. Başkan Aktaş, yaşananların sinyallerinin daha önceden verildiğine değinerek, "Bu işin hesabını yapanlar, 15 Temmuz günü bu milletin bağrına hançer sapladılar" dedi.

Başkan Aktaş, 15 Temmuz sürecinde, farklı siyasi düşüncelere sahip insanların vatanın birliği ve beraberliği uğruna hep birlikte nöbet tuttuğunu ve orada Çanakkale ruhunun yeniden yaşandığını söyledi. O dönem İnegöl Belediye Başkanı olduğunu söyleyen Aktaş, 15 Temmuz’a dair yaşadıklarını da anlattı.

Halkın meydanlarda, duyarlılıkla, ülkesine sahip çıktığını dile getiren Başkan Aktaş, "Bizim, birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi, hangi siyasi görüşten veya hangi yöreden olursak olalım, el ele kol kola tavrımızı ilelebet muhafaza etmemiz gerekiyor. Bizim çok güçlü bir Cumhurbaşkanımız, güçlü devlet insanlarımız, meclisimiz var. Terörün hiçbir unsuruna asla ve asla izin vermeden, ayrılığa düşmeden, birliğimizi ve beraberliğimizi koruyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

'15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ, TARİHE ALTIN HARFLERLE YAZILDI'

Türkiye’nin değerini vurgulayan Başkan Aktaş, "Biz sıradan bir ülke değiliz. Çok kadim bir geçmişimiz, çok derin bir tarihimiz ve çok mübarek bir ecdadımız var. Biz 81 milyon nüfuslu çok güçlü ekonomiye sahip bir ülkeyiz. Bu milletin evlatları, ülke üzerine oynanan oyunlara asla izin vermeyecek ve hep birlikte çok daha güzel yarınlara gideceğiz. 15 Temmuz, önemli ve sembol bir tarih… O gün seve seve göğüslerini siper eden 15 Temmuz şehitleri sembolleştiler ve bu ülkenin tarihine kendilerini altın harflerle yazdırdılar" açıklamasını yaptı.

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Başkan Aktaş, 15 Temmuz programını hatırlatarak, "15 Temmuz Pazar günü saat 19.30’da Heykel’de Valilik önünden Demokrasi Meydanı’na, ‘Demokrasi ve Bayrak Yürüyüşü’ gerçekleştirilecek. Pazar günü saat 19.00’dan itibaren sabaha kadar metro hatları ve belirli uzaklıklardaki otobüs güzergahları çalışacak. Ulaşımın tamamı da saat 19.00’dan sabaha kadar ücretsiz olacak" dedi.

Etkinliklere katılmak isteyen vatandaşları birlik ve beraberlik için Demokrasi Meydanı’na davet eden Başkan Aktaş, konuşmasının ardından bölgede hazırlanan noktalara vatandaşlarla birlikte fidan dikti. Duygusal anların yaşandığı programa, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Sayılgan ile Büyükşehir Belediyesi Meclisi Çevre Komisyonu üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Bursa Kent Konseyi çevre gönüllüleri ve vatandaşlar da katıldı.



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