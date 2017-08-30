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Bursa'da coşkulu Zafer Bayramı kutlaması

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,() - ZAFER Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü  Bursa’da da törenlerle kutlanıyor. Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekilmesiyle başlayan tören,...

Bursa'da coşkulu Zafer Bayramı kutlaması

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,() - ZAFER Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü  Bursa’da da törenlerle kutlanıyor.
Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekilmesiyle başlayan tören, Atatürk Caddesi'ndeki resmi geçitle devam etti. Törenlere Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Ak Parti Milletvekilleri Bennur Karaburun, Zekeriya Birkan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Milletvekili Erkan Aydın ile Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve çok sayıda kişi katıldı.
Vali İzzettin Küçük ve Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, tören aracıyla asker, protokol ve vatandaşların bayramını kutladı. Osmangazi Belediyesi folklor ekibi gösteri yaptı. Daha sonra Garnizon Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir subay günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.  Törenler akşamda fener alayı gösterisi ve konserler ile devam edecek.

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