Bursa'da cinayet

Faruk KAHRAMAN/BURSA, () - BURSA'da 19 yaşındaki Serhat S., kavga ettiği 20 yaşındaki Orhan Tekin'i tabancayla öldürdü, babası Veysi Tekin'i yaraladı.

Merkez Yıldırım İlçesi'ndeki olay dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Serhat S. ile Orhan Tekin dün akşam kavga etti. Orhan Tekin iddiaya göre babası Veysi Tekin'i de olarak Serhat S.'nin Karapınar Mahallesi'ndeki evine gitti.

Burada çıkan kavgada Serhat S. ruhsatsız tabancası ile rast gele ateş etti. Kurşunlara hedef olan Orhan Tekin ile babası Veysi Tekin yaralandı ve ambulans ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Orhan Tekin doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken babası ise tedavi altına alındı.

Cinayet sonrası kaçan Serhat S. ise bugün Yıldırım İlçe jandarma Komutanlığı'na gelerek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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