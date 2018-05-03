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Bursa'da cezaevinde çocuk şenliği

BURSA Barosu 8. Cezaevi Çocuk Şenliği, Bursa E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında oynanan oyunlara tutuklu çocuklar ile infaz koruma memurları ve avukatlar da katıldı. Bursa Baros'nun geleneksel hale...

Bursa'da cezaevinde çocuk şenliği
BURSA Barosu 8. Cezaevi Çocuk Şenliği, Bursa E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında oynanan oyunlara tutuklu çocuklar ile infaz koruma memurları ve avukatlar da katıldı.
Bursa Baros'nun geleneksel hale getirdiği bu yıl 8'ncisi yapılan Cezaevi Çocuk Şenliği'ne,  Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Başsavcı Vekili Sinan Sezer, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun,  Cezaevinden Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Musa Ayaz, Cezaevi Müdür Vekili  Dursun Ali Ceryan ile Bursa Barosu yönetim kurulu ile çocuk komisyonu üyeleri, sponsor firma ve kuruluşların temsilcileri, Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Bölümü öğrencilerinin katıldığı şenlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun ve Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş'un açılış konuşmalarından sonra müzik eşliğinde oyunlar oynandı. Oyunlara tutuklu çocuklarla birlikte, infaz koruma memurları ve avukatlar da katıldı.
Geleneksel macun, pamuk şeker, yemek ikramının da yapıldığı eğlenceden önce Bursa Barosu'nun sponsor firmalardan derlediği giysiler tutuklu çocuklara dağıtıldı. Eğlence sırasında da sponsor firma ve kurum temsilcilerine Bursa Cumhuriyet Başsavcısı, Bursa Barosu Başkanı ile diğer protokol mensuplarınca plaket verildi.

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