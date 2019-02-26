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Bursa'da, Cem Yılmaz izdihamı

ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz, Bursa’da üniversite öğrencileriyle soru-cevap etkinliğinde buluştu. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte salonun dolmasıyla çok sayıda öğrenci dışarıda kaldı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Uludağ Üniversitesi...

Bursa'da, Cem Yılmaz izdihamı
ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz, Bursa’da üniversite öğrencileriyle soru-cevap etkinliğinde buluştu. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte salonun dolmasıyla çok sayıda öğrenci dışarıda kaldı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Uludağ Üniversitesi Radyo Televizyon Topluluğu ile özel firmanın sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte Bursa’ya gelerek, üniversite öğrencileriyle soru-cevap etkinliğinde buluştu. Uludağ Üniversitesi Polis Memuru Hüseyin Akyüz Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe üniversite öğrencileri akın etti. Salonun dolmasıyla kapılar kapatılınca, dışarıda kalan öğrenciler salona girmek için saatlerce bekledi. Bu duruma isyan eden öğrenciler, alkış ve ıslıklarla durumu protesto etti.
ARABASINA NOT BIRAKTI
Cem Yılmaz’ı çok sevmesine rağmen içeri giremeyen bir öğrenci, Yılmaz’a not bırakarak onu tekrar davet etti. Öğrenci, 'Abi seni çok bekledik. Kapının önünde çok sıra vardı içeri almadılar. Bu yüzden sana bu notu bırakmak istedik. En kısa zamanda Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne bekleniyorsunuz. Sevgilerle' yazılı notu Cem Yılmaz’ın arabasına bıraktı.
Cem Yılmaz, 2 saatlik etkinliğin ardından Bursa’dan ayrıldı.

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