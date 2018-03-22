Bursa'da 31 Mart'tan itibaren alkol ile ekmek yan yana satılmayacak

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, alkol ile ekmeğin yan yana satılması konusunda çok sayıda şikayet aldıklarını, konuya ilişkin 2 sene önce alınan bir kararın 31 Mart 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğini belirterek, "Sağlıklı gelecek nesiller için çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmamız gerekiyor" diye konuştu. Başkan Aktaş, kararla kimsenin hayat tarzına müdahale etmediklerini, özellikle gençler ve çocukların alkolden uzak durmasının hedeflendiğini söyledi.Büyükşehir Belediyesi’nin Mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Rutin gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda; Başkan Alinur Aktaş, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Aktaş, bazı basın organlarında çıkan ‘alkol satışı yapılan yerlerde ekmek satılmaması yönündeki’ haberlere açıklık getirdi. 4 senedir mensubu olduğu Büyükşehir Belediye Meclisi’nde böyle bir konudan haberdar olmadığını, olayı detaylı bir şekilde incelediğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, 2 sene önce alkol şişeleriyle ekmek kasalarının yan yana bulunması nedeniyle vatandaşlardan şikayetler alındığını hatırlattı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi’nin alkol satılan yerlere ‘bayilik verilmeyeceği, 31 Mart 2018 tarihinden itibaren de alkol satışına son verilmesi yönünde’ tebligat gönderdiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Bunun üzerine BESAŞ, tarihi hatırlatarak geçtiğimiz günlerde çağrıda bulundu. Bursa genelinde 190 bayi, 260 bakkal ve market olmak üzere toplam 450 noktada BESAŞ ekmeği ve mamulleri satışı yapılıyor. 200 binden fazla ekmek satıyoruz. Bu konu ise sadece 13 noktayı bağlıyor. Bu noktalarda ise toplam 1300 ekmek satılıyor. Bu arada bir büyük markette hem alkol hem de ekmek satılıyor. Bu yüzden bunlarla ilgili iptal söz konusu değil. Alkol kullanılmasına veya kullanılmamasına saygı duyuyoruz. Ancak ekmek gibi temel bir besin maddesi, özellikle anne ve babalar tarafından çocuklara aldırılıyor. Vatandaştan gelen siteme kayıtsız kalamazdık" diye konuştu.Yazıyla alakalı herhangi bir tepkiyle de karşılaşmadığını, 13 noktadan da olumsuz bir tepkinin gelmediğini, belediyenin ilgili birimlerine sunulan dilekçe bulunmadığını anlatan Başkan Aktaş, kararla kimsenin hayat tarzına müdahale etmediklerini dile getirdi. Alınan kararla özellikle gençler ve çocukların alkolden uzak durmasının hedeflendiğini söyleyen Aktaş, "Sağlıklı gelecek nesiller için çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmamız gerekiyor. Anayasa’nın 58. maddesinde, ‘Devlet; gençleri alkol, uyuşturucu ve kumar gibi kötü alışkanlıklardan korumak için gerekli tedbirleri alır’ ifadesi geçiyor. Özellikle küçük mekanlarda ‘alkol ile ekmek satışlarının birlikte yapılmaması yönünde gelen şikayetler üzerine’ böyle bir karar alınmıştır" diye konuştu.