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Bursa'da 300 bin fidan toprakla buluşturuldu

'GELECEĞE Nefes Ol' kampanyası ülke genelinde olduğu gibi Bursa'da da gerçekleştirildi. Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Başköy Mahallesindeki etkinliğe Vali Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa...

GENEL 11.11.2019, 15:15
Bursa'da 300 bin fidan toprakla buluşturuldu
'GELECEĞE Nefes Ol' kampanyası ülke genelinde olduğu gibi Bursa'da da gerçekleştirildi.
Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Başköy Mahallesindeki etkinliğe Vali Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin ve Ahmet Kılıç'ın yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.
"ORMANLARI TÜKETEN TOPLUMLAR GELECEĞİ GASP ETMİŞ OLURLAR"
Vali Yakup Canbolat, ormanları korumanın insanlığın görevi olduğunu belirterek, "Aldığımız nefesimiz, hayat bulduğumuz suyun ana kaynağı olan ormanlarımız toprak kaymaları ve erozyonların önlenmesi için tek çare ve doğal önlem aracıdır. Bu nedenle koruyup kollayıp, değer verip mümkün olduğunca ormanlarımızı çoğaltmamız hayat felsefemiz olmalıdır. Ormanları korumak tüm insanlığın görevidir. Ormanlarını bilinçsizce tüketen toplumlar, yaşadıkları günü, geleceklerini ve gelecek nesillerin de geleceklerini gasp etmiş olurlar. İşte buradan hareketle ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı arttırmak maksadıyla öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum kuruluşlarından kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine toplumun bütün kesiminden katılan vatandaşlarımızın katkılarıyla bugün yani 11 Kasım 2019 saat 11.11'de 81 ilimizde aynı anda 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde 11 milyon adet fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bursa merkez ve ilçelerimiz ile birlikte Bilecik ve Yalova illerimizin de yer aldığı 239 lokasyonda 29 bin gönüllü katılımcı ile 300 bin fidanımızı ülkemizin geleceğine dikeceğiz" dedi.
Vali Canbolat'ın konuşmasının ardından 81 ille eş zamanlı olarak saat 11.11'de fidan dikimine başlandı. Annesiyle birlikte fidan diken 1 yaşındaki Türkan Oynan ise, ilgi odağı oldu.

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