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Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
30 AĞUSTOS Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, Bursa'da coşkuyla kutlandı. Tören geçişi büyük ilgi gördü. Heykel'de Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlanan tören, Valilikte tebrikleri kabulle devam etti. Ardından Bursa...
GENEL 30.08.2019, 11:15
30 AĞUSTOS Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, Bursa'da coşkuyla kutlandı. Tören geçişi büyük ilgi gördü.
Heykel'de Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlanan tören, Valilikte tebrikleri kabulle devam etti. Ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, askerleri ve halkı selamladı. Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, Osmangazi Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi folklor ekipleri gösteri sundu. Askeri Veteriner Okulu Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan Veteriner Yüzbaşı İlker Gedikli günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Kazanılan büyük zaferin 97'nci yılını kutlamanın gurur ve heyecanının yaşadığımızı belirten Gedikli, "Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte, bundan 97 yıl önce, varlığına ve vatanına kast edenlere karşı kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretle yeniden dirilerek, eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır" dedi.
Konuşmaların ve gösterilerin ardından resmi geçit yapıldı. Geçit töreni büyük ilgi gördü. Tören, Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun konseriyle sona erdi.
Heykel'de Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlanan tören, Valilikte tebrikleri kabulle devam etti. Ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, askerleri ve halkı selamladı. Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, Osmangazi Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi folklor ekipleri gösteri sundu. Askeri Veteriner Okulu Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan Veteriner Yüzbaşı İlker Gedikli günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Kazanılan büyük zaferin 97'nci yılını kutlamanın gurur ve heyecanının yaşadığımızı belirten Gedikli, "Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte, bundan 97 yıl önce, varlığına ve vatanına kast edenlere karşı kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretle yeniden dirilerek, eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır" dedi.
Konuşmaların ve gösterilerin ardından resmi geçit yapıldı. Geçit töreni büyük ilgi gördü. Tören, Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun konseriyle sona erdi.
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