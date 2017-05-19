Bursa'da 19 Mayıs törenlerinde işaret diliyle İstiklal Marşı okundu 

BURSA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde, işitme ve konuşma engelli gençler, bando eşliğinde işaret diliyle İstiklal Marşı'nı söyledi.Bursa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri, saat 09.30'da Heykel'deki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması töreni ile başladı. Daha sonra Tophane Saltanat Kapısı'nda Atatürk'ü Anma ve Gençlik Yürüyüşü yapıldı. Bu yürüyüşe katılan binlerce vatandaş, ellerinde bayraklarla yürüdü. Kutlama programı saat 11.00'de Kent Müzesi önünde Vali Vekili Abdin Uysal, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Ödünç, Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Ali Öztürk ile Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin'in katılımı ile başladı.Engelli gençlerin, bando eşliğinde işaret dili ile İstaklal Marşı'nı söylediği törenlerde, Karagöz Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi, şiir okunması, kata gösterisi ilgi ile izlendi. Zeki Müren Güzel Sanatlar lisesi öğrencilerinin müzik şöleni beğeni aldı. Tören, jimnastik, eskrim, zeybek gösterilerinin ardından Atatürk ve Gençlik Kuşusu'nda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI