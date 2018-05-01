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Bursa'da 1 Mayıs coşkusu (2)

5 BİN KİŞİLİK YÜRÜYÜŞ Bursa'da, yaklaşık 5 bin kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için yürüyüş düzenledi. Sıcak havaya rağmen Atatürk Stadyumu Meydanı'na yürüyenler, burada çalınan müzikler eşliğinde...

Bursa'da 1 Mayıs coşkusu (2)

5 BİN KİŞİLİK YÜRÜYÜŞ

Bursa'da, yaklaşık 5 bin kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için yürüyüş düzenledi. Sıcak havaya rağmen Atatürk Stadyumu Meydanı'na yürüyenler, burada çalınan müzikler eşliğinde halay çekip, şarkılar söyledi. Sendika temsilcilerinin konuştuğu etkinlikte, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Konuşmaların ardından Grup Abdal sahne aldı. Yürüyüş nedeniyle kapatılan Darmstadt Caddesi, katılımcıların alanda toplanmasının ardından trafiğe açıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise etkinlik alanında güvenlik önlemi aldı. Etkinlik, konserin ardından sona erdi. 

Gürkan DURAL/BURSA, () 

FOTOĞRAFLI

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