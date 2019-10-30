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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden 29 Ekim’e klipli kutlama
BURSA Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel klip hazırladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursalıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı hazırladığı kliple kutladı. “Kolay Olmadı” sözü ile başlayan, Kurtuluş...
GENEL 28.10.2019, 11:01
BURSA Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel klip hazırladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursalıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı hazırladığı kliple kutladı. “Kolay Olmadı” sözü ile başlayan, Kurtuluş Savaşı döneminde, 96 yıl önce cephede Türk askeri ile kadınların yaşadıkları zorlukları günümüzle kıyaslayarak anlatan klipte Başkan Alinur Aktaş’ın mesajına da yer verildi. Aktaş mesajında, “Bugün yaşadığımız rahatlığın kaynağı dün tüm zorluklara göğüs gerenlerde saklı. Kolay olmadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 96. yılı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursalıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı hazırladığı kliple kutladı. “Kolay Olmadı” sözü ile başlayan, Kurtuluş Savaşı döneminde, 96 yıl önce cephede Türk askeri ile kadınların yaşadıkları zorlukları günümüzle kıyaslayarak anlatan klipte Başkan Alinur Aktaş’ın mesajına da yer verildi. Aktaş mesajında, “Bugün yaşadığımız rahatlığın kaynağı dün tüm zorluklara göğüs gerenlerde saklı. Kolay olmadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 96. yılı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.
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