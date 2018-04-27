Bursa Bilim Şenliği'nde yapılan mangala turnuvası, Guinness'e aday

BURSA'da, Türk Hava Yolları 6'ncı Bursa Bilim Şenliği'nde 275 okulun katılımıyla düzenlenen zeka ve strateji oyunu mangala turnuvasında, 628 öğrenci aynı anda oyunu oynayarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmek için rekor denemesi yaptı.

Bursa Ovaakça Şarık Tara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Türk Hava Yolları 6'ncı Bursa Bilim Şenliği kapsamında düzenlenen mangala turnuvasında 'aynı anda oynayan en çok oyuncu' rekoru denemesi gerçekleşti. Rekor denemesini Bursa 8'inci Noteri Selma Totkanlı takip ederek onayladı. Amerika Missouri Scholars Academy daha önce 284 oyuncu katılımıyla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmişti.

'TÜRKİYE'DE OLMASI LAZIMDI'

Türklerle özdeşleşen ve tarihi Orta Asya'ya dayanan zeka ve strateji oyunu mangalada, rekorun Amerika'da olmasının üzüntü verici olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Fehim Ferik, "Bursa bugün Türkiye'nin en büyük bilim festivaline ev sahipliği yaptı. Bu bilim festivali kapsamında da bugün bir dünya rekoru kırdık. Dünyada aynı anda en fazla mangala oyuncusu ile beraber oyun rekorunu kırdık. Mangala, Orta Asya'da akıl ve strateji oyunu. Bu oyunun dünya rekorunun Bursa'da olması lazımdı, Türkiye'de olması lazımdı. Bursa bu konuda bir ilke daha imza attı. Amerika'da bir akademiye ait olan 284 oyuncu ile kırılan rekoru Amerika'dan Türkiye'ye getirdik" diye konuştu.

628 KİŞİ KATILDI

Turnuvanın ardından açıklama yapan Bursa 8'inci Noteri Selam Totkanlı, saaat 11.40 itibarıyla 628 öğrencinin aynı anda oyuna katıldığını belirterek, "Tutanak altına aldık. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



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