‘Bursa bıçağı’ tescillendi

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2014 yılında tescil başvurusu yapılan Bursa bıçağının, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 'Coğrafi işaret' olarak tescillendiğini açıkladı.Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, kentin markası olan Bursa bıçağının tarihçesinden yapılışına kadar tüm yönleriyle gelecek kuşaklara aktarıldığı Bursa Bıçak Müzesi’ni gezdi. Aktaş, Orta Asya-Türk demir ustalığının ve göçmen kültürünün kaynaşmasıyla kendi tarzını oluşturan Bursa bıçağının hikayesinin anlatıldığı eserleri inceledi. Başkan Aktaş, yaptığı açıklamada, Bursa bıçağının, ‘Coğrafi işaret tescil belgesi’ ile tescillendiğini söyleyerek şöyle konuştu:"Tescili yapılan Bursa bıçağı, bundan sonra standartlara uygun şekilde üretilecek. Bıçağın özellikleri, üretim metodu ve imalat süreçleri artık kayıt altına alınıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’ndan 1, Bursa Bıçakçılar Derneği’nden 3 bıçak ustası ve Uludağ Üniversitesi’nden 1 uzman, bıçağın standartlara uygun olarak üretilmesi konusunda denetim yapacak. Vatandaşlarımıza Bursa bıçağını kullanmalarını ve dostlarına hediye olarak götürmelerini tavsiye ediyorum. Şehir merkezimizde yer alan Bursa Bıçak Müzesi’ni ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Hiçbir yerde göremeyecekleri bıçak çeşitlerini burada rahatlıkla inceleyebilirler."Başkan Aktaş, incelemenin ardından Bursa bıçağının 'Coğrafi işaret tescil belgesi' ni müze girişine astı.

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