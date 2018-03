Bursa Başsavcısı Kuş: Birçok ihtilafı hakim ve savcı önüne gelmeden çözebilmek lazım

BURSA, () - BURSA Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, anlaşmazlıklarda uzlaştırma ve ara buluculuk uygulamasının önemine vurgu yaparak, “Hakim sayısını artırıyorsunuz, mahkeme sayısını artırıyorsunuz, personel sayısını artırıyorsunuz; ama işimiz her sene yüzde 10- 15 artıyor. O zaman ne yapmak lazım? Birçok meseleyi, ihtilafı hakim ve savcı önüne gelmeden çözebilmek lazım” dedi.

Uludağ Üniversitesi (UÜ), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Adalet Bakanlığı Ara Buluculuk Daire Başkanlığı ortaklığında düzenlenen 'Ara Buluculuk Komisyonlarının Görev Yetki ve Sorumluluklarının Eğitim Programı’nın ilk oturumu gerçekleştirildi. Rektörlük binasında düzenlenen eğitim programına Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Adalet Bakanlığı Ara Buluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş, Sayıştay Grup Başkanı Levent Mutlu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi Başkanı İzzet Yeşilkaya, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi Başkanı Şahin Çil, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Talat Canbolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Başkanı Irmak Arslan ile davetliler katıldı.

‘İŞ YÜKÜMÜZ AZALMIYOR’

Programın açılış konuşmasını yapan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Kuş, uzlaşma kültürünün Türkiye’de yüzyıllardır uygulandığını söyledi. Görev yaptığı şehirlerde bu uygulamaya birçok kez şahit olduğunu belirten Kuş, uygulamanın resmi olarak hayata geçirilmesinde biraz geç kalındığını da dile getirdi. Uzlaşma ve ara buluculuk kültürünün hukuki altyapısının tamamlandığını ve en iyi şekilde uygulanacağına inandığını aktaran Kuş, “Bir yargı mensubu olarak söylüyorum. Bu uygulamadan iki beklentimiz var. Birincisi, iş yükümüz çok ağır ve fazla. Mahkemelerin sayısını artırmakla ve yeni adliye binaları yapmakla bugüne kadar bu sorunları çözemediğimizi gördük. Hakim sayısını artırıyorsunuz, mahkeme sayısını artırıyorsunuz, personel sayısını artırıyorsunuz; ama işimiz hiç azalmıyor. Nedense her sene zaten işimiz yüzde 10- 15 üzerine koya koya ilerliyor. O zaman ne yapmak lazım? Birçok meseleyi, ihtilafı adliyeye gelmeden, hakim, savcı önüne gelmeden çözebilmek lazım. Bugün bunu yapmaya çalışıyoruz. Hukuki altyapısını oluşturmuş olduğumuz alanda da bunu çok başarılı bir şekilde uygulamaya başladık” dedi.

'UZLAŞTIRMAYLA HER İKİ TARAF KAZANIYOR'

Adliyede iş yükünün azalmasının en önemli ölçütünün, adliyeye gelinmeden işlerin çözebileceği kurumun hizmet vermesi olduğunu savunan Başsavcı Kuş, şunları söyledi:

“Biz bu kurumu en sonunda vatandaşımızın hizmetine sunduk. Şu anda da başarılı bir şekilde uygulanıyor. Benim için ikinci önemli husus ise gerek ara buluculuk, gerekse cezai suçlardaki uzlaştırma kurumunun toplumsal barışa uyguladığı faydadır, katkıdır. Yani suç işlemiş olan insanların mahkeme önünde sorunlarını çözmüş olsalar bile adliye önünde birbirlerine sarılıp, ayrılmadıklarını hepimiz biliyoruz; çünkü birisi davayı kazanıyor, birisi kaybediyor. Halbuki mahkemeye hiç düşmeden ara buluculukta anlaşan insanlar, ne kaybediyor ne de kazanıyor. Kendi aralarında anlaşıp, ayrılıyorlar. Hatta çok güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Kardeşlikler, dostluklar ortaya çıkıyor. Bunun da toplumsal barışa katkısı bence azımsanamayacak derecede önemlidir. Bu yüzden ara buluculuk ve uzlaştırma kurumlarını çok önemsiyoruz. Bu kurumlar için adliyelerimizde özel ortamlar oluşturuyoruz ve özel personeller görevlendiriyoruz. Personelimizi eğitiyoruz, fiziki ortamlarımızı da buna göre ayarlıyoruz.”

'DÜNYADA İNGİLİZCE DIŞINDA İLK EĞİTİM BURSA’DA'

Programda konuşan UÜ Rektörü Prof. Dr. Ulcay ise yargının iş yükünün azaltılması için alternatif hukuki çözüm yöntemlerinin kullanılmasının büyük önem taşıdığını savundu. İngiltere'de uyuşmazlıkların yüzde 98'inin mahkemelere intikal etmeden ara buluculuk yöntemiyle çözüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Ulcay, şöyle konuştu:

“Uludağ Üniversitesi olarak ilklerin şehri olan Bursa’da tahkim ve arabuluculuk alanındaki çalışmalarımıza çok öncesinde başlamıştık. 2014 yılında ülkemizin ilk Tahkim ve Ara Buluculuk Merkezi’ni Bursa Ticaret ve Sanayi Odamız ile hayata geçirerek Türkiye’ye örnek olduk. Bu alanda şimdiye dek önemli faaliyetler gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Toplumsal uzlaşıyı sağlayan önemli bir sosyal sorumluluk projemiz olan ara buluculuk konusunda ileri ara buluculuk eğitimlerini sürdürüyoruz. Bu çalışmalar sayesinde Bursa’mız geçtiğimiz yıl ara buluculuk yöntemi ile en çok anlaşma sağlanan 2. kent olma başarısını gösterdi. Tahkimin ülkemizde gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Avrupa Tahkim Hakemleri Kurumu ile işbirliği protokolü imzaladık. Protokol kapsamında Uludağ Üniversitesi olarak dünyada ilk defa İngilizce dışında bir dilde, Türkçe olarak tahkim eğitimleri düzenledik. Uludağ Üniversitemizin de katkılarıyla ara bulucu, bilirkişi, tahkim hakemlerinin yetiştirildiği ilk merkez olan Bursa, ileri arabuluculuk eğitimlerini veren şehirlerin de başında yer almaktadır.”

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar da program kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Türkiye genelinde bir aydır bu eğitimleri düzenlemeye devam ettiklerini belirten Öztatar, ara buluculuk kavramının insanların hayatına ciddi anlamda girdiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen oturumda yer alan konuşmacılar, katılımcılara ara buluculuk komisyonlarının görev, yetki ve sorumlulukları hakkında detaylı bilgiler verdi.

FOTOĞRAFLI